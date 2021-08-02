桃園長者第二劑疫苗接種　鄭文燦：採通知、預約雙軌制

▲市長鄭文燦表示，桃園長者第二劑疫苗接種採雙軌制。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日於市府防疫專案會議表示，中央流行疫情中心已宣布，65歲以上長者、機構、學校等團體接種，除可自行預約接種，地方政府也可批次造冊資料上傳，再通知民眾接種時間、地點，到接種站接種。因此，桃園長者第二劑疫苗接種將採「通知、預約雙軌制」。

市府將主動通知、主動安排、主動造冊，讓不習慣數位工具的長者獲得充分資訊，疫苗接種愛心計程車也將持續提供65歲以上長者與孕婦免費接送，達到精準分流，提供友善的接種服務。

另外，針對中央流行疫情指揮中心公告，現行可接種第二劑莫德納疫苗者，為第1至3類對象以及孕婦第一劑已接種莫德納疫苗者，且於8月11日前已間隔滿28日，必須於8月3日中午12時前完成意願登記。

目前，桃園第1到3類接種對象及孕婦第二劑莫德納疫苗，將在11家責任醫院、3家婦產科醫院（秉坤、宏其、宋俊宏）及13區衛生所接種，衛生所聯合預約系統將於8月3日上午10時開放預約（網址：https://reurl.cc/qgbAoR），請符合資格的市民可至疫苗預約平台意願登記，也可至衛生所聯合預約系統或相關醫院網站完成預約程序。

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