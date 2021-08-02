特殊交友釀一家6口染疫！10歲孫去過補習班　鄭文燦警告：風險未結束

▲市長鄭文燦指出，桃園某家族確診案，其中有3名長者打過疫苗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日於疫情說明會指出，今日新增確診個案5人，家族確診者中有3名長者打過疫苗，分別是70歲的案15799，有打過兩劑AZ疫苗，以及昨、今日確診的案15784和15800都打過莫德納疫苗，但接種疫苗的時間未滿14天。鄭市長說，孫子輩的案15802因到過補習班上課，傳播風險還未結束，市府仍以精準疫調，擴大匡列以及早阻斷隱形傳播鏈。

鄭市長指出，該起家族確診案，案15748為60多歲女性，生活單純，經疫調得知感染源來自於其兒子的交友圈。針對這一波因朋友圈所衍生的傳播鏈，桃園採取擴大匡列並將追溯時間拉長至3週，由於案15784的兒子曾在7月10日與案15693接觸，案15693於7月27日確認確診後，衛生局往前追溯至7月10日至案15784的兒子，因他表示曾回家拜訪，再匡列全家人隔離採檢。

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案15784出現症狀、採檢較早，於8月1日公告確診；案15803的兒子與家族內其他4位成員共5人，經採檢也呈陽性，今日公告確診。孫子輩的案15802因到過補習班上課，補習班的19位老師和學生，全部進行採檢和居隔，補習班並停課14天。

鄭市長說，該案顯示出疫調追蹤的重要性，如果沒有拉長時間往前追溯，就不會發現這起家庭群聚感染，要讓隱形傳播鏈清零，必須徹底執行擴大疫調，由警政及衛生單位鍥而不捨地追查。

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