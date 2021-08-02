快訊／致災性強降雨襲台南！小東路地下道又淹了　警拉起封鎖線

記者林悅／台南報導

西南強對流移入台南上空，台南市中午開始下起強降雨，小東地下道積水超過警戒水位，警方於下午1時56分許，在兩側拉起鎖線，冒雨在現場管制人車進入，以免發生誤入意外。

▲台南市小東地下道之積水超過警戒水位，警方於下午1時56分許，在兩側拉起鎖線，冒雨在現場管制人車誤入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市水利局指出，外海西南強氣流移入台南上空，影響安平、南區、中西區、北區、東區、安南、永康、歸仁等行政區，易發生致災性短時強降雨，請市民朋友多加防範、注意雷擊及強陣風。

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