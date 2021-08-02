西南氣流發威助攻台南強降雨　曾文等水庫總蓄水量突破6億噸創新高

▲台南因西南氣流影響強降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量突破6億噸大聯，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因西南氣流影響連日有強降雨，台南水庫集水區1日降下503.9mm，水庫持續進水，2日上午9時止，南化水庫蓄水量9409萬噸，曾文水庫蓄水量43376萬噸，烏山頭水庫7274萬噸、白河水庫1004萬噸，台南4座水庫總蓄水量達6億1063萬噸，突破6億噸大關，是台南地區近期最佳水情。

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台南市曾文水庫今年5月30日蓄水量僅約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），從梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，水情逐漸改善，加上1日起台南地區出現強降雨，截至8月2日上午9時止，曾文水庫蓄水量為43376萬噸（蓄水率約8501％），南化水庫蓄水量為9409萬噸（蓄水率約100％），再加上烏山頭水庫7274萬噸（蓄水量92.6％）、白河水庫1004萬噸（蓄水量85.6％），4座水庫合計蓄水量6億1063萬噸，其中曾文水庫進水最多，與5月份相較，足足進水約82％，增加4億多萬噸，目前已解除心情問題，稻作已正常供灌。

台南地區這2天還有豪大雨特報，水庫總蓄水量仍會持續增加，1日4大水庫集水區降雨共高達503.9mm，其中南化水庫降雨232.7mm，台南市因強降雨，也造成多處淹水，惟降雨稍歇，在水利局抽水機全力抽水下，積淹水均消退。台南市災害應變中心也關注台南水情，隨時應變處理。水利局表示，台南水情即時通APP，會提供水情相關資訊，民眾可下載善加利用。

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