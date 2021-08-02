雲林打造智慧救護　啟動雲端監控生命跡象提高傷患存活率

▲雲林縣消防局今日辦理「智慧救護新雲林」到院前緊急救護成果發表，示範送醫前超音波執行，由指導醫師協助判斷後，將傷患送往創傷中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局發展智慧救護新策略，導入雲端生命徵象監測系統，可即時上傳生命徵象數據，包括血壓、血氧、吐氣末潮氣二氧化碳、12導程心電圖等，讓重度急救責任醫院及救護人員指導醫師線上評估患者狀況，並評估即早啟動創傷小組，救援患者，讓拯救患者的存活鏈更加穩固。

雲林縣消防局今（2）日辦理「智慧救護新雲林」到院前緊急救護成果發表記者會，雲林縣消防局副局長蕭哲明指出，非常感謝各急救責任醫院以及醫師不捨晝夜與消防局串聯打造新的緊急救護醫療網，過去以無線電通訊的緊急救療救護受到通訊上的限制，如今通訊技術強化，中華電信也協助建構5G系統，讓救護方案再提升。

▲雲林縣消防局示範救護傷患到院前超音波執行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局說明，執行院前超音波檢傷時，在第一時間將患者正確分流，有效分配醫療資源，此一制度為全國首創，執行迄今成效斐然，其中北五分隊及六合分隊分別於今年4月19日及4月21日完成全國首例院前超音波執行，由指導醫師協助判斷後，將傷患送往創傷中心，中華電信與消防局公私協力一同為此專案協助佈建5G網絡，強化到院前緊急救護通訊品質。

另一方面雲林縣消防局繼推動院前骨針應用、雙軌救護救援外，現更導入雲端生命徵象系統，在執行急重症救護、嚴重創傷救護時，派遣專業團隊到現場進行創傷救援，並將相關資訊傳送到醫院端，讓醫院可以評估即早啟動創傷小組，目前本計畫與台大雲林分院急診部合作試辦，也是六都以外第一個執行雲端創傷救護系統應用的城市。

臺大雲林分院江文莒主任表示，目前臺大雲林分院急診部的醫師與雲林縣消防局共同推動新的救援方案，啟動雲端生命徵象監測，搭配各項創傷等急救技術運用，努力挽回更多因嚴重創傷而破碎的家庭。雲林縣消防局長林文山表示，打造智慧救護新雲林，積極提升到院前緊急救護環境，讓鄉親能有更安全的生活環境。

▲雲林縣消防局繼推動院前骨針應用、雙軌救護救援外，現更導入雲端生命徵象系統，在執行急重症救護、嚴重創傷救護時，派遣專業團隊到現場進行創傷救援，並將相關資訊傳送到醫院端。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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