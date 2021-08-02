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奧運賽艇媽媽行李丟一旁　機場跪地擁3幼兒：最可愛的歡迎儀式

▲英國賽艇手海倫Helen Glover。（圖／Twitter@Helenglovergb）

▲英國賽艇手海倫Helen Glover。（圖／Twitter@Helenglovergb）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國前賽艇金牌得主海倫(Helen Glover)，產後復出第三次站上奧運的舞台，東京奧運無緣獎牌，於7月30日返回英國。日前海倫在推特上發布自家孩子接機的影片，只見影片中的海倫看到孩子後，將手邊的行李丟在一旁立馬將孩子擁入懷中。她笑說，「這是最可愛的歡迎儀式！」

▲海倫一家5口。（圖／Twitter@Helenglovergb）

▲海倫一家5口。（圖／Twitter@Helenglovergb）

英國35歲賽艇女將海倫(Helen Glover)是2012倫敦及2016里約奧運的雙金得主。待2016里約奧運結束後，海倫與她的丈夫Steve Backshall共組美滿的家庭，並育有3歲的Logan及1歲的雙胞胎Kit和Willow。海倫時常在社群分享孩子可愛的照片，在比賽的期間三個孩子坐在沙發上，前方放著替媽媽及搭檔波莉·史旺(Polly Swann)加油的看板，「祝媽咪跟波莉可以贏得比賽。」(Good Luck To Mommy and Polly.)

孩子們為海倫加油打氣。（圖／Twitter@Helenglovergb）

▲孩子們為海倫加油打氣。（圖／Twitter@Helenglovergb）

據外媒Today報導，海倫表示雖然這次只有第四名，但原本沒有想過會再次參加奧運，「作夢也沒想到，我會坐上前往日本的班機，參加我人生的第三次奧運。」她在推特及IG上感謝一直不離不棄的教練Hamish和Robin，以及強大的團隊讓她有了參賽的意願，「謝謝大家善良的話語，使我能保持積極的心，搭上這趟前往奧運的班機，當然還要感謝我最強大的夥伴波莉！」

▲海倫與搭檔波莉。（圖／Twitter@Helenglovergb）

▲海倫與搭檔波莉。（圖／Twitter@Helenglovergb）

海倫坦言，最感謝的莫過於家人，尤其是她的丈夫史帝夫，至始至終都全心全意地支持她做的每個決定。

▲海倫與丈夫史帝夫。（圖／Twitter@Helenglovergb）

▲海倫與丈夫史帝夫。（圖／Twitter@Helenglovergb）

海倫歸國那日，史蒂夫帶著三個可愛的孩子前去機場迎接她回家。只見海倫開心地將行李推開，跪在機場的地上，孩子們搖搖晃晃地跑向她的懷中，緊擁的畫面令一票網友為之動容。早在歸國前海倫就表示，「有沒有傳送門，讓我一秒回家，實在是非常想念孩子們啊！」她也在最後呼籲各位職業媽媽們，不要放棄自己所愛的事。

▲海倫與孩子們。（圖／Twitter@Helenglovergb）

▲海倫與孩子們。（圖／Twitter@Helenglovergb）

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