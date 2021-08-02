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暖哭小戴的女孩！印度選手辛度推平權「經期不是藉口」更是決心

印度選手辛度,Pusarla Venkata Sindhu,PV Sindhu。（圖左／達志影像／美聯社、圖右pvsindhu1 IG）

▲印度選手辛度為性別平權發聲。（圖左／達志影像／美聯社、圖右 pvsindhu1 IG）

記者陳俐潔／綜合報導

世界球后戴資穎在奧運羽球女子單打項目拿下銀牌，賽後提到「印度選手辛度的擁抱鼓勵讓她瞬間爆哭」，許多台灣網友也感謝辛度的暖舉。事實上，辛度在場上是強勁對手，在場下也以自身影響力，積極推動印度的性別平權。

辛度（Pusarla Venkata Sindhu）在此次的東京奧運中，獲得羽球女單銅牌的好成績，也是印度史上第一位獲得2枚個人奧運獎牌的女性。而在女性地位相對弱勢的印度來說，辛度在場上已然證明自己的強大，而在比賽之外，她也藉著自身影響力，推動性別平權，多次撰文呼籲「月經是正常且自然、不須感到難堪」的概念。

現今印度的農村地區，仍有女性因為月事來潮就得被隔離在家外，月經在部分地區被視為不潔、不祥的徵兆，而辛度也曾在《印度時報》投書，呼籲女孩們「別讓月經這樣正常的事妨礙妳的夢想」。她自述，過去接受長時間的羽球訓練，每天自家裡到56公里外的培訓機構來回奔波，精神和身體都感到疲憊，更別說遇到經期，但如果不是母親的支持和自己堅定追求夢想，可能早已錯失不少機會。

她提到，自己第一次來月經時，還住在羽毛球訓練學院，跟前輩借了衛生棉來度過長時間的練習，「不要讓月經成為藉口、經期並沒有使我步履蹣跚，而是更堅定自己追求夢想的決心」。

辛度也曾在Instagram呼籲「月經的污名化應該被結束」，有超過200萬的女孩在疫情期間迎接初經，應該確保她們不會獨自面對這一切，並知道經期是很正常、自然，沒什麼好尷尬的事。

這位在賽場上征戰各方的選手，也同樣用她強大的影響力鼓勵女性，「你的夢想決定了你的個性，他們有能力給你翅膀，讓你飛得更高。每當您想到要在經期退縮時，就讓這些話迴盪。」感謝她在賽場上替台灣人溫暖擁抱小戴，也在賽場外替印度女性發聲。

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