致敬戴資穎！高市警局連發殺球梗圖　網歪樓：這項目必奪冠

▲高雄市警察局臉書一張kuso羽球照，引網友討論！尤其是電蚊拍 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

本屆東京奧運比賽，台灣選手表現出色，贏得國人的掌聲，高雄市警察局也在臉書po出一張員警拿「電蚊拍」模仿羽球殺球動作照片，向贏得羽球女單銀牌的戴資穎致敬，只是這張搞笑致敬照一po出來，讓底下網友的焦點歪樓：如果奧運有電蚊子比賽，應該會獲得冠軍。

1日晚間戴資穎拿下東奧羽球女單銀牌，雖然不是金牌，但大家還是為她的表現給予最大的掌聲，高雄市警察局也在第一時間在臉書粉專po文：「謝謝妳精彩的一戰，恭喜小戴取得銀牌！恭喜李智凱，完美落地拿下銀牌！恭喜潘政琮，大逆轉奪銅！謝謝每一位選手。」

▲高雄市警察局向東奧台灣選手致敬 。（圖／高雄市警局提供）

▲高雄市警察局向東奧台灣選手致敬 。（圖／高雄市警局提供）

發文還不忘附圖，這張圖是一名員警模仿跳躍殺球的動作，只是手上拿得不是球拍，而是「電蚊拍」，還不忘補上象徵加強力量的漫畫風線條，照片一出讓網友底下留言：「神奇電蚊雞拍」、「電蚊拍？裁判，這是哪招」、「我書讀得不多，不要騙我沒看過羽球拍哦」、「這是不是傳說中深藏不露在兵譜上排行的頂級+999羽球拍 嗎」？「如果有補蚊賽事，學長肯定金牌」。

詢問高雄市政府警察局臉書小編，他表示：「特別拍攝一系列照片，以員警動作趣味模仿東奧動態圖標，以指揮棒模仿加油棒、以指揮交通手勢模擬射箭、真人跆拳道踢腿、舉圓盤比擬舉重、跳躍揮動電蚊拍致敬羽球，與民眾同一陣線，不分國內外一起為選手集氣，感謝選手為我們帶來的精采比賽」。

▲高雄市警察局向東奧台灣選手致敬 。（圖／高雄市警局提供）

▲高雄市警察局向東奧台灣選手致敬 。（圖／高雄市警局提供）

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