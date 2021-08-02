蛙鏡滑下來！奧運泳將「臉上掛1條」硬撐游完　超扯意外丟獎牌

▲美國17歲游泳選手賈柯比（Lydia Jacoby）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

東奧美國游泳隊7月31日參加4×100公尺混合式接力決賽，卻發生「難以置信的不幸事件」，17歲隊員賈柯比（Lydia Jacoby）跳入水中時，蛙鏡突然滑落，她只好瞇著眼睛、任憑蛙鏡掛在臉上硬撐全程，由於視線不清而大幅拖慢速度，儘管最後一棒發揮超強實力追趕，仍以3分40秒58的成績位居第5，未能奪牌。

美國隊第1棒墨菲（Ryan Murphy）以仰式展開競賽，與義大利並列最領先的2隊，但輪到賈柯比時卻因蛙鏡滑下來，落後至第6名。美國隊之後一度成為最慢隊伍，即使最後一棒是被譽為「全球最快泳將」的德萊賽爾（Caeleb Dressel），也未能挽回劣勢。

▲賈柯比通常都會戴2頂泳帽，但決賽那天只戴了1頂。（圖／達志影像／美聯社）



賈柯比7月27日在女子100公尺蛙式摘金，以1分04秒95的成績，擊敗世界紀錄保持人、美國隊友莉莉金（Lilly King），未料在混合式接力決賽失利。她談到蛙鏡事件時坦言，自己平時都戴2頂泳帽，但那天參賽只戴1頂，「我當時真的很恐慌，輪到我時最艱難，因為我看不見牆壁」。

德萊賽爾參加東奧的目標是奪得6枚金牌，如今顯然無望。他直言美國隊本次在泳池裡表現不好，「第5名對於美國游泳隊而言是無法接受的，我們非常清楚這一點。我們的標準是金牌」，但也立刻補充表示，每位隊員都在比賽當下發揮最佳水準，「明年世錦賽上，我們會好好振作，再試一次」。

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