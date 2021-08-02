小虎鯨擱淺頂頭額沙洲死亡　海巡人員協助掩埋

▲海巡第11岸巡隊人員前往協處，結果發現1隻死亡多時的小虎鯨，經評估後將小虎鯨解剖內臟實施掩埋，擷取身軀運回研究中心研究處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部於8月1日下午5時30分許，接獲成大鯨豚研究中心王浩文教授轉民眾通報，於頂頭額沙洲發現擱淺鯨豚，馬上清第11岸巡隊人員前往協處，結果發現1隻死亡多時的小虎鯨，經評估後將小虎鯨解剖內臟實施掩埋，擷取身軀運回研究中心研究處理。

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第六巡防區指揮部獲報後，隨即派遣第11岸巡隊北堤安檢所及第二機動巡邏站前往處置，北堤安檢所人員獲報到場，經量測該死亡鯨豚長約242公分、寬約42公分，並立即回報成大王浩文教授協處，於晚上6時許，機動巡邏站及成大王浩文教授抵達現場，確認該鯨豚品種為「小虎鯨」，已死亡多時，經評估後，決議將小虎鯨解剖內臟實施掩埋，擷取身軀運回研究中心，後續由安檢所及機動巡邏站人員協助將內臟就地掩埋，並協助將死亡鯨豚搬運至王教授車上帶回中心研究。

南部分署第11岸巡隊表示，為關懷海洋永續及保育海洋生態，若民眾於高雄、台南地區沿岸一帶發現相關保育類動物擱淺及救援，可撥打「118」海巡報案專線，海巡人員將立即前往處理，拯救每條珍貴的海洋生命，共同守護海洋環境。

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