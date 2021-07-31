洪災剛退「爆多起疑似病例」　鄭州：形勢嚴峻「居民非必要不離市」

▲暴雨導致鄭州災情慘重。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南省鄭州市的洪災才剛結束，近日又爆出多起新冠疑似病例，已經有多個區域施行「封閉區管理」，官方正規劃展開「全員核酸檢測」，並要求全市居民「非必要不離開鄭州」。

根據陸媒報導，鄭州30日下午在例行檢查中發現1例無症狀感染者，隨即展開流調、檢測、消殺、隔離等相關工作，對發現病例的二七區多個地方執行封閉區管理，要求封閉區內全體人員「封閉隔離、足不出戶」，並必須於2周內進行5次全員核酸檢測。

▼洪災之後，鄭州市民排隊打疫苗。（圖／CFP）



鄭州市疫情防控小組31日更發布公告表示將迅速展開「全員核酸檢測」，並要求全市居民「非必要不離開鄭州」，若必須離開者，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

鄭州市委書記徐立毅也在31日上午表示，這次疫情傳播快、散發性強，除已確診無症狀感染者病例外，又發現多例疑似病例，防控形勢十分嚴峻，全市上下要迅速行動、立即響應，在做好災後恢復重建工作的同時，迅速打響疫情防控阻擊戰。

值得注意的是，河南洪災爆發之後，大陸國家主席習近平曾做出防汛指示，除了要求解放軍、武警救災外，他特別提到「要防止『因災返貧』和『大災之後有大疫』。」

▼鄭州地鐵沙口路站外的追思處。（圖／CFP）

