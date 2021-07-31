嘉義縣首屆優質蜂蜜評鑑　特等獎推出父親節蛋糕

▲嘉義縣國產龍眼蜜評鑑出爐，應時節推出優質蜂蜜蛋糕。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府今年首度舉辦嘉義縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑競賽，29日在縣府招商空間舉行特等蜂蜜發表記者會，縣長翁章梁表示，大家買蜂蜜優先考量的就是純正度，這次比賽跟大家掛保證，所選拔出來的都是最純正的蜂蜜，請消費者安心選購，以行動支持嘉義縣蜂農。

▲嘉義縣國產龍眼蜜評鑑出爐。（圖／記者翁伊森攝）

今年龍眼蜜迎來10年罕見大豐收，去年至今年前半年乾旱期長，加上今年1月間寒流接連報到，就會停止「營養生長」，轉換成「生殖生長」要傳宗接代，年初又碰上有利開花的低溫條件，因此今年的龍眼花開得特別漂亮，造就嘉義縣蜂農大豐收。

此次品質評鑑競賽分為初、複評兩階段，初評需經過CNS國家標準與抗生素、農藥殘留檢測合格，複評則邀請產學專家針對色澤、香氣、口味、純度等條件選優汰劣，最後評選出特等獎5名及頭等獎17名。

嘉義縣首次辦理龍眼蜂蜜的評鑑表揚，翁章梁特別感謝縣農會的協助與推動，以特等獎的蜂蜜作成蛋糕，「用最好的獻給最愛的」搭上父親節順風車，作為父親節搶手的伴手禮，一舉行銷在地品牌。

▲嘉義縣優質龍眼蜜推出蛋糕及蜂蜜禮盒。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，疫情以來造成很多經濟活動停擺，這是降級後首度農產記者會，盼藉此活絡社會關係，帶動農產買氣，並呼籲多加利用宅配服務，讓新鮮美味直送到家。

得獎名單如下：

特等獎：

鹿草鄉－鄧名賀、柯明群；中埔鄉－簡廷謀；六腳鄉－陳水通；布袋鎮－陳文政。

頭等獎：

鹿草鄉－鄧凱文、張耿銘、蘇素玲、吳杰樺、鄧全松、陳國峯；中埔鄉－黃子泓、林健銘、吳政欽、吳景煌、張彥文、林銘紳；大林鎮－蘇百希；梅山鄉－何逸文、何斌順；大林鎮－張坤地、郭永松。

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