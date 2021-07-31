美國會文件：川普曾「施壓司法部」推翻大選結果

▲美國前總統川普曾施壓司法部官員要求推翻總統大選結果。（圖／路透）

文／中央社

美國國會調查人員公布的文件顯示，前總統川普去年12月曾施壓司法部官員要求推翻總統大選結果，威脅若不從將飯碗不保。

「紐約時報」報導，根據當時的司法部代理副部長唐納福（Richard P. Donoghue）記下的對話，川普去年12月27日在電話裡就查無實據的選舉舞弊一事，施壓他與代理部長羅森（Jeffrey A. Rosen），唐納福與羅森提醒川普，司法部無權改變選舉結果。

根據唐納福記錄的對話摘要，川普當時竟說「沒要你們這樣做（改變結果），你們只要對外講這場選舉有舞弊，剩下的就交給我與國會裡的共和黨人。」

路透社報導，眾議院監督暨改革委員會（House Oversight and Reform Committee）今天公布唐納福這份手稿紀錄，內容顯示川普曾窮追不捨地要求司法部採取史無前例的行動－干涉2020年美國大選。

這份新公布的筆記詳載去年12月27日一通電話，當時羅森（Jeffrey Rosen）告訴川普：「您應了解，美國司法部無法、也斷然不會去改變選舉結果。」

司法部交出的這份文件將使眾議院監督暨改革委員會更能約談關鍵證人與蒐集不利川普的證據，作為進行中調查的一環。

Trump directly instructed DOJ to take steps to overturn the election.



He told them, “just say that the election was corrupt + leave the rest to me and the R. Congressmen.”



I will use every tool at my disposal to ensure all witness testimony is secured without delay.



More⤵ https://t.co/iejMftJch9 pic.twitter.com/T78BUaHdIY — Carolyn B. Maloney (@RepMaloney) July 30, 2021

本週稍早，司法部決定基於「受矚目的司法利益」，允許6名前川普政府官員接受約談，其中包括羅森和唐納福，以及後來在川普壓力下請辭的前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、前司法部助理副部長帕霍瓦基米安（Patrick Hovakimian）、前司法部負責民事的助理部長克拉克（Jeffrey Clark）。

眾議院監督暨改革委員會主席馬洛尼（Carolyn Maloney）發表聲明說：「委員會已開始安排約談關鍵證人的時間，以調查前總統完整的瀆職情事，我將竭盡手邊資源，確保證人證詞不受拖延。」

克拉克目前是司法部督察長的調查重點。他被媒體揭露曾與川普密謀踢走羅森，以便能放手調查所謂喬治亞州的選舉舞弊。

根據手稿，川普在12月27日與羅森通電話時，脅迫對方讓克拉克接任職務，他告訴羅森「其他人跟我說克拉克很不錯、我應該讓他擔任這項職務，人們會希望我換掉司法部領導階層。」

川普在通電話裡一再堅稱勝選遭人竊奪，還說「你們可能沒有像我一樣關注網路」；羅森和唐納福則多次試圖告訴對方得到的資訊不正確，「我們在做我們的工作。你取得的大部分資訊都有誤」。

這通電話結束後一個多星期，深信川普的數千名支持者闖入國會大廈，企圖中斷拜登勝選認證程序。

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