美國會文件：川普曾「施壓司法部」推翻大選結果

▲美國前總統川普曾施壓司法部官員要求推翻總統大選結果。(圖/路透)

文/中央社

美國國會調查人員公布的文件顯示,前總統川普去年12月曾施壓司法部官員要求推翻總統大選結果,威脅若不從將飯碗不保。

「紐約時報」報導,根據當時的司法部代理副部長唐納福(Richard P. Donoghue)記下的對話,川普去年12月27日在電話裡就查無實據的選舉舞弊一事,施壓他與代理部長羅森(Jeffrey A. Rosen),唐納福與羅森提醒川普,司法部無權改變選舉結果。

根據唐納福記錄的對話摘要,川普當時竟說「沒要你們這樣做(改變結果),你們只要對外講這場選舉有舞弊,剩下的就交給我與國會裡的共和黨人。」

路透社報導,眾議院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)今天公布唐納福這份手稿紀錄,內容顯示川普曾窮追不捨地要求司法部採取史無前例的行動-干涉2020年美國大選。

這份新公布的筆記詳載去年12月27日一通電話,當時羅森(Jeffrey Rosen)告訴川普:「您應了解,美國司法部無法、也斷然不會去改變選舉結果。」

司法部交出的這份文件將使眾議院監督暨改革委員會更能約談關鍵證人與蒐集不利川普的證據,作為進行中調查的一環。

Trump directly instructed DOJ to take steps to overturn the election.



He told them, “just say that the election was corrupt + leave the rest to me and the R. Congressmen.”



I will use every tool at my disposal to ensure all witness testimony is secured without delay.



More⤵ https://t.co/iejMftJch9 pic.twitter.com/T78BUaHdIY