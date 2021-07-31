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閃電伴「颮線」移入中！西南季風今起攻台10天　中南部7縣市警報

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天起受到「西南季風」影響，台灣西南部將進入長達10天的「劇烈降雨」天氣型態。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天起受到「西南季風」影響，台灣西南部將進入長達10天的「劇烈降雨」天氣型態。目前雲林以南縣市已經降起大雨，氣象局也針對全台7縣市發佈大雨特報，要特別防範。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(31日)晨4：30雲圖顯示，海峽南部已有對流雲發展(左圖)，雷達回波顯示其中有較弱的「颮線」移入陸地(中圖)，並有密集閃電(右圖)，為「西南季風」不穩定大氣內，所激發的「中尺度對流系統」。

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這波「西南季風」的型態是在25日「烟花」颱風北上後建立的，由於屬「行星尺度」的環流，變化緩慢；其大氣流經印度洋、南海等高溫、高濕的海洋而很不穩定，在其中常激發「中尺度對流系統」，是「劇烈天氣」的製造機，所累積的大量降雨更常致災。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲西南風影響，易有短延時強降雨，今(31)日雲林以南、澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

最新歐洲(ECMWF)模式第10天(8月9日)模擬顯示，「太平洋高壓」有增強西伸的趨勢，意謂「西南季風」將於10天後被迫減弱、北抬，台灣西南部長達半個多月、多雨的型態可望於中旬起結束。但已屬模式末期模擬，宜再觀察。

最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(31)日至8月9日「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)；迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；尤其迎風面將連日多雨，更應慎防其「致災」的可能。今日各地氣溫：北部24至35度，中部25至34度，南部25至33度，東部24至36度。

▼今(31日)晨4：30雲圖顯示，海峽南部已有對流雲發展(左圖)，雷達回波顯示其中有較弱的「颮線」移入陸地(中圖)，並有密集閃電(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼今起注意劇烈天氣 慎防致災降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

各國模式最新模擬顯示，季風槽(Monsoon trough)上雖有低壓發展的跡象，不過，「不確定性」很高(因各國模式在不同時間所模擬的位置、強度，皆不斷在作大幅變動)，其強度大多偏弱、且在台灣的下游，故即使發生，威脅台灣的機率也很低。

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