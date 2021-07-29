低壓帶影響時間拉長！周六起連下7天　半個台灣防致災大豪雨

▲賈新興貼出歐洲模式逐日降雨預報。（圖／翻攝賈新興YouTube）



記者陳俊宏／台北報導

半個台灣嚴防致災大豪雨！氣象專家、災害預報士賈新興今天（29日）持續提醒，低壓帶影響時間拉長，從周六開始至少持續至下周五，其中周日到下周三影響最顯著，台中以南是降雨熱區，可能出現短時豪雨或大豪雨。中央氣象局也提醒，周六、周日西南氣流及低壓帶影響，中南部易有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

賈新興指出，太平洋高壓偏北、偏在日韓附近，使得菲律賓東邊能讓低壓有顯著發展機會，未來幾天受到大低壓帶環境，低壓帶當中可能有熱帶擾動或熱帶性低氣壓生成。

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賈新興說，從歐洲模式逐日預報，周六開始低壓帶影響逐漸明朗，至少持續至下周五，其中周日到下周三影響最顯著，降雨熱區台中以南地區為主，伴隨偏強降雨，降雨時間非常長、範圍比較廣，可能出現短時豪雨或大豪雨的機會；至於西南季風背風面北部、東北部，天氣相對是稍微好一點，降雨比較沒那麼顯著。

▼今晨0時至10時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



賈新興提醒，台中以南民眾事先排水溝清淤，準備沙包、擋水閘門等防汛工作；地方政府盤點抽水機、水閘門、防洪設施，施工處避免造成排水堵塞；疫苗施打站留意強降雨、雷擊、強風、積淹水。他分析，下周四、下周五降雨強度有稍減弱，但基本上還在低壓帶影響範圍當中。

氣象局預報，今天、周五西南風逐漸增強，南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後北部、各山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，周六、周日西南氣流及低壓帶影響，易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，易有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率；其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部地區有局部大雨發生的機率。

氣象局說，下周一至下周三西南風偏強及低壓帶影響，中南部地區有陣雨或雷雨，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。