社會 社會焦點 保障人權

快訊／北檢查黃國昌狗仔案　前《中央社》記者訊後請回

▲謝幸恩前往北檢報到。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢查黃國昌狗仔案，前《中央社》記者訊後請回。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆，找記者及狗仔隊跟監特定政治人物，當時《中央社》記者謝幸恩被點名是招募狗仔隊的關鍵人物。台北地檢署11日下午指揮調查局傳喚謝幸恩等人到案釐清案情，經過數個小時的訊問後，在晚間10點多諭知謝幸恩請回。

民進黨立委王義川2024年間遭人跟監，被拍到開車違規並公開照片後，認為跟拍者行徑使人心生畏懼因而提告，桃園地檢署查出，4名涉及跟拍者都是任職於凱斯國際的媒體記者，為了拍攝新聞畫面採取跟拍手段，但過程中並沒有提出「惡害通知」等理由，將4名狗仔不起訴處分。

王義川公開質疑黃國昌與凱斯國際的關係，《鏡》媒體集團接續踢爆，揭發黃國昌透過當時任職《中央社》的謝幸恩招募、雇用狗仔跟拍黃國昌的政敵，《中央社》則於10月2日發表聲明，「本社前員工謝幸恩女士於9月29日請辭，惟後續媒體進一步揭發其恐涉及政治狗仔及化名蕭依依採訪發稿之事，可能已違反新聞倫理規範及本社社規，嚴重傷害本社社譽，並表明已赴台北地檢署對謝女士提起背信等罪之刑事告訴」。

由於黃國昌、凱斯國際陸續遭告發涉嫌違反《國安法》、《刑法》妨害秘密等多項罪名，相關案情牽連，全案目前正由台北地檢署國安專組檢察官偵辦，並已多次約談相關涉案人員到調查局製作筆錄。

12/09 全台詐欺最新數據

快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度
快訊／23:19南部再震！預估震度3級以上
賣屋驚見男子「寄居」機械車位　地下躺椅雅房曝
快訊／22:49高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

黃國昌狗仔案　北檢傳《中央社》前記者出庭

黃國昌狗仔案　北檢傳《中央社》前記者出庭

民眾黨主席黃國昌日前遭踢爆，找記者及狗仔隊跟監特定政治人物，當時《中央社》記者謝幸恩被點名是招募狗仔隊的關鍵人物，並以筆名「蕭依依」在其他媒體發表爆料文章，《中央社》曾為此發表聲明，並控告已經請辭的謝幸恩背信，台北地檢署今（11）日發動偵查作為，指揮調查局傳喚謝幸恩等人到案釐清案情。

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

藍白智庫正式對接　黃國昌：民眾黨下一步將提全國共同政見

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

快訊／被爆因工會連署飆罵助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

黃國昌才喊不挺「助理費除罪化」　助理曝黨團下令禁連署工會聲明

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

黃國昌傳想卡新北副市長　「四大金釵」成嫁妝

黃國昌狗仔

