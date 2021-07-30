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西南季風週末抵台！致災性降雨7連擊　北北桃等6縣市高溫橘燈　

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到西南季風影響，今起全台慎防「致災性降雨」發生。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到西南季風影響，今起全台慎防「致災性降雨」發生，而且將會一直有雨到下週三，範圍還會再擴大。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(30)日迎風面中南部有局部陣雨、雷雨，北部、東半部午後亦有的局部雷陣雨；皆有較大雨勢、應注意。氣象局針對台南、高雄、屏東發佈大雨特報。

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▲▼ 高溫燈號。（圖／記者葉國吏翻攝）

背風面北部、東半部未降雨前，則都高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。各地氣溫：北部24至36度，中部25至35度，南部25至34度，東部24至37度。今(30)日中午前後花蓮縣縱谷，臺北市、新北市、桃園市地區，苗栗縣、臺東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲明(31)日至下週三(4日)「西南季風」持續。

最新模式模擬顯示，明(31)日至下週三(4日)「西南季風」持續，季風槽(Monsoon trough)甚至調整至台灣附近，水氣增多、不穩定度提高，降雨範圍擴大、持續更久；迎風面將連日多雨、有累積大量降雨的潛勢，應慎防「致災」的可能。

各國模式最新模擬顯示，季風槽上雖有低壓發展的跡象，不過，「不確定性」很高(因各國模式在不同時間所模擬的位置、強度，皆不斷在作大幅變動)，強度大多偏弱、且在台灣的下游(圖)，故即使低壓有發展，造成威脅的機率低。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲最新歐洲(ECMWF)模式，模擬5日20時850百帕風場圖顯示，日本東南方海面有低氣壓，在「季風槽」上發展，強度很弱；「西南季風」吹向台灣(左圖)。最新美國(GFS)模式，同時的模擬顯示，低氣壓在琉球附近發展，強度較強，但已在台灣下游(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

而關鍵是歐洲模式模擬下週四至週日(5至8日)「行星尺度」西南季風持續影響台灣的型態(圖)，看似沒完沒了；迎風面持續有累積大量降雨的潛勢，才是應該特別注意的。但已屬模式期末模擬，宜再觀察。

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