林昀儒銅牌戰是「台灣人最痛一球」嗎？　網揭2013：一輩子的痛

▲有網友在PTT發問，林昀儒只差一球就拿到銅牌，是不是台灣史上最痛一球 ？（圖／體育署）



記者林彥臣／綜合報導

東奧桌球男單銅牌戰由總統認證的「天才少年」林昀儒，出戰前世界球王奧洽洛夫（ Dimitrij Ovtcharov ），由於9年前的倫敦奧運，莊智淵也在銅牌戰敗給奧洽洛夫，全台灣所有人都寄予厚望，希望林昀儒能夠替老大哥報一箭之仇，不過終場還是以3比4落敗，就有網友發問，林昀儒的最後一球是不是「台灣人最痛一球」引發討論。

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▲林昀儒在銅牌戰，一度擁有3個賽末點 。（圖／體育署）



林昀儒在奧運男單銅牌戰，一度擁有3個賽末點，最終以3比4惜敗（11:13、11:9、11:6、4:11、11:4、13:15、7:11），未能突破台灣桌球男單史上最佳成績。

原PO在PTT八卦板發問表示，小林今天差最後一個好球，就能拿下我國史上第一面男單獎牌，而2013經典賽陳鴻文差最後一顆好球，台灣就能擊敗全職業日本武士，甚至首次打進經典賽四強，「我就問，這兩球哪個比較崩潰？」

▲2013年的資格賽，只差陳鴻文的1個好球就能打敗日本隊，網友認為這才是台灣人心中最痛一球。（圖／資料照）



網友在推文中回應表示，「2013差一顆好球，小林是讓我們看到未來的希望」、「13年那場根本國殤等級」、「2013 永遠的痛」、「小林未來可期，但打贏日本的機會難得」、「2013 井端弘和+鳥谷敬，台灣人永遠的痛」、「絕對2013好嗎 下次棒球要有這種贏日本全一軍明星機會不知什麼時候了」。

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