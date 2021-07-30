台中女吃完爌肉飯「發燒送醫」！醫師照X光嚇壞：腸子化膿了

▲台中女吃完爌肉飯發燒送醫，結果牙籤卡在迴腸、結腸的交界。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

爌肉飯是台灣的經典小吃，無論在大街小巷都能看見。不過，台中一名女子到小吃店吃完爌肉飯，回家後開始身體不適、發燒，到醫院就診，才知道事情大條，最後動刀才保住小命。

台中醫院消化外科醫師徐瑋呈表示，患者是一名30多歲的女性，在吃爌肉飯的時候，誤食了上方固定用的牙籤，導致腹部化膿、發燒，來醫院就診時，牙籤已經插入腸道裡，造成腸道穿孔。

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由於牙籤長達4公分，卡在迴腸、結腸的交界，徐瑋呈害怕再拖下去，可能刺穿附近的重要器官，最後恐有生命危險，因此立刻安排治療。

▼爌肉飯裡的牙籤被女子吞下肚，卡在迴腸、結腸的交界。（圖／《東森新聞》）



徐瑋呈說明，後來透過腹腔鏡的方式，進行腸道切除、吻合，女患者也康復出院了。至於爌肉為何會有牙籤，是因為製作過程中需要久煮，業者怕肉散開，因此用牙籤固定，這樣一來也比較好領取。

不過，有部分業者說明，在端上桌以前，都會替顧客抽出牙籤，發聲這種狀況，可能是因為牙籤比較短，但也很奇怪，在吃的時候應該會咬到，怎麼還會吞下去。究竟是為何會將牙籤吞下肚，外界不得而知，但民眾進食的時候，務必要注意，以免發聲類似狀況。

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