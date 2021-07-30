戴資穎險勝進4強　台灣網友「致敬依瑟儂」：謝謝你給的精采比賽

記者林彥臣／綜合報導

世界球后戴資穎在東奧「羽球女單」八強賽，碰上對上亦敵亦友的泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon），雙方多次回拍倒地的畫面，堪稱史詩級的對決，最終三局分別以14：21、21：18、21：18的比數，由戴資穎逆轉勝出闖進四強，最後惜敗流淚的依瑟儂，也讓台灣網友看了十分揪心，紛紛湧入她的臉書，留言致敬。

▲戴資穎與依瑟儂（Ratchanok Intanon）8強賽拚戰撲球同時倒地，堪稱是史詩級的對決。（圖／路透）



▲戴資穎也在撲救同一球時倒地。（圖／路透）



戴資穎與依瑟儂的激戰在大約在18時30分結束，比賽剛結束1小時左右，就有許多台灣網友用中文或英文向依瑟儂致敬表示，「別哭，你真的很棒（Don't cry! you are really great! ）」、「別哭~你真的很棒了！謝謝帶給我們精彩的比賽！」、「你是個偉大的運動員（ You are a great great athlete ）」、「作為一個台灣人，真心覺得你非常厲害，加油! You are so great! 」、「謝謝你讓我們享受如此精彩的比賽 （Thank you for letting us enjoy a wonderful game） 」、「在這場比賽之後，我被你圈粉了，你們都很棒（After this game, I'm a fan of yours. Both of you are good!）」。

▲戴資穎與依瑟儂兩人私下交情相當好 。（圖／翻攝戴資穎IG）



在這場比賽之前，戴資穎與依瑟儂生涯對戰29次，戴資穎贏15次，依瑟儂贏14次，雙方實力在伯仲之間，也是最熟悉彼此的對手，但是兩人在球場外的交情也相當好，戴資穎曾經形容，和依瑟儂比賽就像是在照鏡子一樣。