戴資穎險勝進4強　台灣網友「致敬依瑟儂」：謝謝你給的精采比賽

記者林彥臣/綜合報導

世界球后戴資穎在東奧「羽球女單」八強賽,碰上對上亦敵亦友的泰國選手依瑟儂(Ratchanok Intanon),雙方多次回拍倒地的畫面,堪稱史詩級的對決,最終三局分別以14:21、21:18、21:18的比數,由戴資穎逆轉勝出闖進四強,最後惜敗流淚的依瑟儂,也讓台灣網友看了十分揪心,紛紛湧入她的臉書,留言致敬。

▲戴資穎與依瑟儂(Ratchanok Intanon)8強賽拚戰撲球同時倒地,堪稱是史詩級的對決。(圖/路透)



▲戴資穎也在撲救同一球時倒地。(圖/路透)



戴資穎與依瑟儂的激戰在大約在18時30分結束,比賽剛結束1小時左右,就有許多台灣網友用中文或英文向依瑟儂致敬表示,「別哭,你真的很棒(Don't cry! you are really great! )」、「別哭~你真的很棒了!謝謝帶給我們精彩的比賽!」、「你是個偉大的運動員( You are a great great athlete )」、「作為一個台灣人,真心覺得你非常厲害,加油! You are so great! 」、「謝謝你讓我們享受如此精彩的比賽 (Thank you for letting us enjoy a wonderful game) 」、「在這場比賽之後,我被你圈粉了,你們都很棒(After this game, I'm a fan of yours. Both of you are good!)」。

▲戴資穎與依瑟儂兩人私下交情相當好 。(圖/翻攝戴資穎IG)



在這場比賽之前,戴資穎與依瑟儂生涯對戰29次,戴資穎贏15次,依瑟儂贏14次,雙方實力在伯仲之間,也是最熟悉彼此的對手,但是兩人在球場外的交情也相當好,戴資穎曾經形容,和依瑟儂比賽就像是在照鏡子一樣。