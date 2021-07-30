台灣首部尺度最大VR！8K畫質同志三溫暖《霧中》入選威尼斯影展

▲台灣首部尺度最大VR！周東彥執導《霧中》以三溫暖同志情慾為主題，入選威尼斯影展。（圖／狠劇場提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣有史以來尺度最大的虛擬實境作品《霧中》入選第78屆威尼斯影展！狠劇場提到，該片是導演周東彥第一個VR短片作品，以三溫暖中蔓延的同志情慾為主題，利用已接近肉眼體感的立體8K VR技術效果，把蒸氣室中煙霧瀰漫、慾望蒸騰的氛圍，發揮得淋漓盡致，讓人產生身處其中的錯覺。

周東彥有「影像詩人」之稱，劇場、影像雙棲，不但曾以劇場作品獲世界劇場設計大展（World Stage Design）金獎，紀錄片也多次入圍金馬獎及各大電影節。《霧中》去年於高雄電影節首映後，引起高度話題，票券在電影節開幕時迅速售罄，被稱為「台灣有史以來尺度最大的虛擬實境影片」。

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▲《霧中》被稱為「台灣有史以來尺度最大的虛擬實境影片」。（圖／狠劇場提供）

該片從男同志社群文化中幽微難言的生命經驗出發，以橫陳的男體比喻現代人的寂寞，在迷濛的熱氣之中，以詩般的鏡頭直搗男色三溫暖，剝開層疊的慾望，探看裹藏在內裡的孤寂。知名作家陳栢青說，「《霧中》給你無碼，真的身在其中了，卻又拉出距離。他讓你感到一層有隔。那個距離，也許就是藝術的所在。」

受到高雄市電影館「高雄VR FILM LAB 」計畫支持，《霧中》由高雄市電影館、狠劇場、Funique VR Studio三方所共同製作，片中的三溫暖場景，則利用台中國家歌劇院去年上半年受疫情取消的劇場空檔，在數位控制舞台上所搭設出，前後經歷兩階段的測試及拍攝才得以完成。

周東彥說，「這個作品不是憑空出現在這塊土地上，台灣社會的創作者們不斷用作品把我們的文化推向前頭，今天我能夠帶著自己的作品，一個台灣原創的故事，帶到這麼遠的地方和世界分享，真的是由衷感謝。我是個幸褔生長在台灣的男同志，也是一個劇場和影像創作者。透過這次入選這麼可貴的影展，我想說，珍惜每個細微的感受，即便是那些迷茫的、無以名狀的。去愛每一種愛，不是因為愛都一樣，而是因為愛有這麼多的可能。」

▲周東彥執導《霧中》以三溫暖同志情慾為主題，入選威尼斯影展。（圖／狠劇場提供）

而高雄市電影館代理館長楊孟穎表示，「看到試拍時其實內心非常震撼，這樣的創作內容不一定能找到願意投入的表演者，而把這個議題詮釋精準也有相當難度。周東彥完全掌握了VR的媒介形式，在短短15分鐘內傳達了情慾眾生相以及色情與藝術間的叩問，並透過作品不斷與觀眾的內心對談。《霧中》絕對是一部不可多得的天才之作。」

由於表演藝術產業受疫情重創，狠劇場今年展演多已取消，原訂《霧中》的延伸版演出也被迫延期。此時傳來作品入選國際重要影展的好消息，也為低迷的氛圍注入一股活水，目前正不斷開發VR／XR結合劇場表演的各種可能，期待未來與疫情共存的情況下，仍然能穿越實體或國界的限制與觀眾交流。

義大利威尼斯影展為當今全球最具影響力的三大影展之一，第78屆威尼斯影展將於2021年9月1日至9月11日在威尼斯舉行。影展自2016年起推出VR虛擬實境單元（Venice VR Expanded），《霧中》將於威尼斯VR Gallery及全球15個衛星展區進行實體放映。除了威尼斯影展，《霧中》預計後續也將在台灣影展放映，讓台灣觀眾有機會大飽眼福。

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