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疫情降級毒趴開轟　屏東警查緝斬斷連結

▲屏東警分局查獲張姓男子在汽車旅館吸毒送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東警分局查獲張姓男子在汽車旅館吸毒送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

張姓男子夥同不詳男女在汽車旅館開毒趴，屏東警分局獲報前往查緝，將他逮獲，查扣海洛因及吸食工具，他坦承吸毒，並另有他人加入，但在警方趕來之前已離開，警方先將他移毒品危害防制條例送辦，追緝在逃共犯到案。

▲屏東警分局查獲張姓男子在汽車旅館吸毒送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東警分局查獲張姓男子在汽車旅館吸毒送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

隨著疫情趨緩，警戒降級，屏東警分局為維護民眾健康安全，持續加強查緝非法色情、或於汽車旅館內群聚、開毒趴等不法情事。

崇蘭派出所於7月29日晚上22時許接獲線報，汽車旅館內有男女開毒趴集體吸食毒品之情事，由所長邱銘發率員經房務人員陪同進入，當場查獲張姓嫌疑人(44歲)持有一級毒品海洛英及吸食器等物，帶回調查，警訊時，他承認吸毒，供說另有其他參與之人，於警方到場前已先行離開，訊後依法送辦，持續追緝吸食者到案。

屏東警分局為防止防疫破口，加大力度查緝八大行業、毒品轟趴、非法色情營業，且加強宣導防疫措施，至今共查獲妨害風化、風俗案件15件17人，包含3件逾期居留台灣之外籍人士。

屏東警分局長劉清俊呼籲，汽車旅館業者於防疫期間，若發現有群聚疑似開毒趴或轟趴時，應主動通報警方到場查處，屏警將持續秉持局長李文章指示，針對汽車旅館加強查緝不法色情營業及毒品趴，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。

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