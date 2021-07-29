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評松山分局黑衣人之亂　柯文哲：北市警察局跟黑道關係太好了

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台北市警局松山分局4月爆發四海幫眾闖入中崙派出所駐地砸毀警用電腦一案，北市府29日公布廉政透明委員會會議紀錄；會議中，台北市長柯文哲不僅稱這案子最大問題是北市的警察局跟黑道關係太好了，也表明不同意警員1年內要調職、超過6年在同一個地方。

根據北市「松山分局員警處事不當案調查及處理情形報告」會議記錄，柯文哲在聽取政風處報告後，詢問監視器停電爭議，指出時任所長許書桓說謊稱停電，結果卻被發現是自己刪除，「我是葉克膜醫生，我如果用葉克膜去說謊，大概全台灣50個人聽得懂」，警察局CCTV監
視器是有不斷電裝置，「你現在講一個說是停電，全國有8萬人（指警察）知道你說謊」。

柯文哲說重話，「接下來，以後不准任何單位有那種大尾的，奇怪，都沒人敢管，那個教官就是。」，所長被接受調查時還說謊，整個組織文化就是不誠實。

柯文哲也說，這個案子最大問題是暴露台北市的警察局跟黑道關係太好了，給人家外界觀感是警察和黑道都混在一起，｢所以我也覺得，以後警察1年內要調職我不同意，超過6年在同一個地方我也不同意」。

北市警局則解釋，小的分局比較單純，案件比較少，學習跟成長的歷練機會也少，所以職務歷練、栽培人才學習還有成長，需要有一般的分局、繁重的分局、最重的分局，用這樣子歷練的方式，讓這個人才可以得到學習跟成長，那他將來才可以接受更多的挑戰跟責付更大的這個責任，這是我們警職的一個特殊性。

柯文哲聽聞後相當不領情，直說：「好，OK，你講的我不同意」。

接著，對於因該案而從松山分局長調任北市警察局勤務指揮中心主任的林志誠，稱中崙派出所監視器未裝設不斷電系統，柯文哲反問，台北市的監視器沒有不斷電系統？

林志誠指出，不斷電系統供應的是當時必要的設備，例如值班臺供民眾報案的一些電腦用，還有緊急需要用的供電，不斷電系統功率並沒有高到可以負荷所有設備使用。第一點，當初中崙派出所的監視器主機也沒有不斷電系統，第二點，就算裝置了不斷電系統，它裝在牆壁上的監視器沒有不斷電系統，因為這兩個電源是分開的，如果沒有不斷電系統它也錄不到，兩個一定都要有不斷電系統才可以。

柯文哲最後總結，「以後警察升遷還是要照規矩，1年內
要升的我都不太同意，照規矩走，人家其他單位很少人抱怨升遷不公平，還有單位裡面不能有大尾的，待太久
變大尾流氓，也沒人敢管他，今天最大問題是在這個地方，沒有人敢管他」。

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