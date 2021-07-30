餐廳解封內用有「破洞」！專家籲「做好1事」：不要害人害己

▲台北市即將解封餐飲內用。（示意圖／記者吳世龍攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

台北市長柯文哲昨（29）日宣布解封標準，表示最快今天宣布餐廳內用解封，最快下週二台北市就可以解封開放內用。不過毒理學專家招名威教授表示，開放餐廳內用仍有很多限制，另外他也發現一個破洞，「餐廳門口排得長長的人龍怎麼辦？」他擔憂可能又成另個群聚的開端，提醒民眾記得戴好口罩，並最好維持每人2.25平方公尺社交面積，降低染疫風險。



隨著疫情逐漸趨緩，不少縣市開放餐廳內用，雙北雖然仍禁止，但台北市長柯文哲在評估後，可能在今天宣布下周二餐廳開放內用。臉書「招名威教授 毒理威廉」今早發文表示，確診人數現在都不高了，因此對於台北市開放餐廳開放內用，持審慎樂觀的想法，以現階段來看，Rt值已經趨近於0.6，連續幾天全台確診數都是20例上下，雙北各都只介於5到10個之間，而且確診人數都是在已匡列的範圍內，不明感染源少於2人，完全符合開放餐廳內用的條件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北市長柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



不過若開放內用的話，對店家及消費者而言，仍有許多限制。招名威說，以桃園為例，單一隔間室內不能超過50人，餐點須以個人餐為主，不能分食，同行的人就算坐同桌也要間隔1.5公尺，設有隔板並採梅花座，也就是朋友雖然在你隔板的斜對角，但就連要聊天都很難。



而餐廳業者除了防疫措施沒少，戴口罩、戴防護面罩、洗手、噴酒精等，為了避免與人接觸，也不收現金、不接受刷卡，只能行動支付，若不幸遇上顧客或員工確診，還要被暫停營業3天清消，並在接下來的11天暫停提供內用服務，因此壓力也很大，不僅是餐廳員工，顧客也是要多注意啦～不要又來個害人害己唷！



招名威更發現有個「破洞」，「餐廳門口排得長長的人龍怎麼辦？會不會又是另一個群聚的開始呢？」他提醒大家「都戴好口罩，應該是不至於，但最好還是維持社交面積每人2.25平方公尺，以降低染疫風險。」



最後招名威表示，我們花了超過兩個月，大家都很努力，從地獄再回到接近天堂的地方，一定要好好珍惜這個第二次機會，「別再因為自己的私慾而再葬送了全台灣自由呼吸的權利。」