奧恰洛夫將戰林昀儒　德國總教練認了：這場仗很硬！比莊智淵難打

▲德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）30日晚間將與台將林昀儒爭奪東奧桌球男單銅牌。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

台灣桌球好手「小林同學」林昀儒在奧運男單四強賽中，與世界排名第一的中國球王樊振東拚到最後一局仍可惜落敗，30日晚間將對上德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）。德國桌球國家隊主教練表示，這將會是場硬仗，甚至比對上莊智淵還要困難。

根據德國乒乓球聯合會（DTTB）採訪報導，德國選手奧恰洛夫昨（28）日對上中國桌球名將馬龍陷入苦戰，和林昀儒一樣，最後在第7局敗下陣來。對此，德國隊桌球總教練羅斯科普夫（Jörg Roßkopf）認為，昨天奧恰洛夫打出了非常精采的比賽，賽前準備的戰術也獲得運用，雖然痛苦落敗，但這就是運動競技，奧恰洛夫必須從中獲取勇氣，拚戰下一場比賽。

▲德國桌球代表隊教練認為，銅牌戰對奧恰洛夫來說會是一場硬仗。圖為德國選手奧恰洛夫。（圖／路透）

談到今晚即將登場的男單銅牌戰，羅斯科普夫表示，林昀儒是目前狀態非常好的球員，而且左手持拍的他，還有非常出色的接發球能力，對奧恰洛夫而言「這場比賽可能會很難打。」羅斯科普夫更直言，對上林昀儒可能會比2012倫敦奧運對陣莊智淵的那場更難拿下。

DDTB主席普勞斯（Richard Prause）賽後表示，他認為奧恰洛夫與馬龍那場是他看過最好的比賽之一，奧恰洛夫在球風、質量與戰術方面都更上一層樓，在先前兩人對戰中失利後，奧恰洛夫已在許多方面作出調整，「我們作為同一個團隊出戰，也正在努力幫助他，我相信奧恰洛夫明天（30日）會再次處於最佳狀態，從頭開始。」

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