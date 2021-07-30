「林昀儒成功是誰的功勞」 球評犀利曝名單！還點名他們：肯定沒有

▲林昀儒雖然輸給樊振東，卻也聲名大噪！（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

「桌球天才」林昀儒在東奧一戰成名，29日與球王樊振東纏鬥7局，可惜最終以3：4落敗，但他僅僅19歲，一流球技頻讓樊振東冒冷汗反擊。不過有網友頻帶風向稱，「林昀儒是靠著與中國國家隊一起訓練」，對此，球評石明謹犀利分析，「一個選手要成功，怎麼可能只有單一對象有功勞！」

石明謹在臉書拋問，「林昀儒的成功是誰的功勞？」接著分析為何林昀儒能一路過關斬將，又首次踏入五環殿堂拚賽，「當然是父母、自己、親友、教練的功勞，有沒有靠中國？當然有，靠台灣、靠中國、靠日本、靠所有幫助過他的人，甚至所有比賽過的對手，一個選手要成功，怎麼可能只有單一對象有功勞！」

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面對網路不當攻擊，關於「林昀儒是靠著與中國國家隊一起訓練」的輿論風波，石明謹則犀利直言，「可以確定的是，那些在吵到底誰有功勞的人，肯定沒功勞！」

體育署昨日也親上火線澄清，林昀儒國小展露桌球天份，就讀宜蘭國小桌球班時，確實曾經由舅公自費出錢，作為聘請中國籍綦戈教練費用，不過林昀儒就讀國中（2013年）後，就被體育署納入「培育優秀或具潛力運動選手計畫」，由政府補助包含教練費、移地訓練、參賽器材裝備等。

▲林昀儒「表情冷淡殺球」也是絕技之一。（圖／體育署提供）



體育署也強調，林昀儒2016里約奧運後，調整為國家培訓隊選手，2019年更列入黃金計畫重點培訓選手，政府除了協助聘請教練綦戈、日本籍山兵伍為其訓練外，也提供如健康檢查，專屬防護員、陪練員，補助客製訓練課程等，「2019年針對林昀儒選手，就投入超過800萬元培訓經費」。

至於林昀儒在中國受訓部分？體育署解釋，林昀儒2017年起，開始參加包含T2桌球鑽石賽、ITTF 世界巡回賽、中國桌球超級聯賽等職業聯賽，「並於2020年底，在參與中國桌球超級聯賽後，和鄭怡靜一起至中國進行一個多月的短期移地訓練，與中國選手交流，讓技術更加精進」。

而今晚7點，林昀儒將與德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）拚銅牌，過去兩人6次交手，林昀儒以4勝2敗占上風，林昀儒勝率約6成66。林昀儒曾拿下對戰4連勝，兩人最近一次交手是今年3月6日的桌球職業大聯盟挑戰賽杜哈站，林昀儒以1比4敗陣。

▼林昀儒將戰奧恰洛夫，台人幫集氣奪牌。（圖／路透）

