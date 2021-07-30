黃暐瀚嘆政治使人瘋狂　林昀儒被大陸教練教過有什麼問題？　

▲我國桌球好手林昀儒。（圖／體育署提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

我國19歲「桌球天才」林昀儒於東京奧運對上中國球王樊振東，以精湛的球技跟對方激戰到第七局，雖最終以3比4惜敗無緣挺進金牌戰，但絕佳的表現獲得兩岸一致好評；不過網路上卻出現林昀儒在中國接受訓練的話題，引發議論。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，政治使人瘋狂，而運動員為了更好更強，所以要去「強手雲集」的地方訓練，這有什麼問題嗎？

黃暐瀚30日在臉書發文表示，有大陸媒體報導，年初林昀儒跟鄭怡靜去年底打完世界年終賽後，就一起到中國國家隊訓練，參加中國乒乓球超級聯賽，之後再轉往海南島備戰，與大陸選手，同吃同住同訓練。一時之間，林昀儒到底是台灣之光還是大陸訓練的在網路上，突然吵成一團，連林昀儒的爸爸，還得深夜發文，解釋林昀儒的桌球緣起，感謝台灣企業，感謝台灣體育署，給林昀儒的幫忙。

黃暐瀚質疑，被大陸教練教過，有什麼問題？去大陸國家隊一起同住同吃同訓練，有什麼問題？對林昀儒、鄭怡靜還有其他每一位桌球員來說，「訓練」就是為了讓自己更好更強，為了更好更強，所以要去「強手雲集」的地方訓練，這有什麼問題嗎？不然王建民為什麼要去美國大聯盟，籃球員為什麼總想去美國。運動員，追求最高殿堂！淬鍊、鍛鍊，以求最好的表現。

黃暐瀚感嘆，政治，總是使人瘋狂。就像2018年當郭婞淳說，東奧正名失敗，確定東奧出賽資格不會有風險，感覺安心之後，要在PTT被辱罵283樓一樣。有問題的，從來都不是運動員，他們追求的，就是更好的表現與成績。

黃暐瀚也提到，前兩天大家都婉惜的莊智淵，13歲，就跟著媽媽去大陸哈爾濱、湖北、四川到處學球，大家知道嗎？運動，總是無法脫離政治，這確實。但運動，絕對不只有政治。不管是哪一國的運動員，只要能在場上完美表現，都值得大家跨越政治，給予喝采。