涉嫌火燒「好人理查號」攻擊艦　美二等水兵兩罪名被告

▲美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」去年7月起火毀損嚴重。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國海軍昨（29）日發布聲明，一名二等水兵涉嫌縱火兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard），將面臨刑事指控。好人理查號去年7月12日停泊於加州聖地牙哥港時起火，燃燒4天才結束，艦體因毀損嚴重，於今年4月舉行退役儀式後便被拆解。

據《海軍時報》（Navy Times）報導，駐地在聖地牙哥的美國海軍第三艦隊發言人羅伯森中校（Cmdr. Sean Robertson）表示，將根據統一軍事法典（Uniform Code of Military Justice），對一名水兵提出指控，「調查期間搜集的證據，足以根據軍事司法系統的正當程序執行初步聽證會。」

羅伯森中校依法並未指出涉案水兵的身份，但他提到該位水兵當時是好人理查號的一名船員，被控罪名為加重縱火（Aggravated arson）和危及船艦或飛行器。

據USNI News報導，一名海軍官員稱，被控水兵和去年8月接受美國海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service，NCIS）、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives agents）審問的是同一人。報導也引述聖地牙哥聯合論壇報（The San Diego Union-Tribune）於本月12日發布的新聞，涉案水兵在去年11月獲釋之前，一直被關押在加州米拉馬海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Mirama）。

好人理查號起火原因的刑事調查與其他幾項調查分開進行，其中對消防工作細節的指揮調查將於9月結束。