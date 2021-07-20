自太魯閣「國運走下坡？」　鄉民：蔡英文連4個月狂道歉！時間軸曝

▲蔡英文出席太魯閣事故聯合追思公祭，安慰罹難者家屬。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

本土疫情趨緩，三級解封倒數6天，但指揮官陳時中坦言，會跟地方政府討論鬆綁措施，但沒有要解封，只是警戒降級。不過有網友卻發現，台灣打從4月就頻出大事，從太魯閣出軌、全台大停電、本土疫情炸鍋，以及球后戴資穎經濟艙風波，讓蔡英文每個月都親上火線道歉。

一名網友在PTT指出，台鐵太魯閣出軌事故前，「原本台灣都順風順水的，雖然有缺水，但整體都還沒什麼問題」，不料4月2日奪走49人命後，本島開始發生一連串事情，一直持續到現在，「然後總統每個月都有事情要出來道歉！」

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原PO整理出懶人包，時間軸曝光：4月3日，蔡英文殯儀館鞠躬致歉→5月17日，「台電一週停電2次」蔡英文道歉：我也很難接受→6月11日，本土疫情累計385死，蔡英文道歉：努力把疫情控制下來。

▲408次太魯閣號車頭毀損嚴重。（圖／記者黃國霖攝）



▲513與517兩次大停電。（圖／民眾提供）



▲蔡英文喊話，盼讓大家重新回到健康、平安的日常生活。（圖／翻攝直播）



而今（20）日，蔡英文因戴資穎赴東奧搭經濟艙一事，她也在臉書親上火線致歉，「我認為這樣實在不夠細心和貼心。讓代表台灣拚戰的選手們感受不佳，我非常遺憾。」

對此，原PO搖頭直呼，「已經莊家連莊道歉4個月了，下個月還有什麼要道歉的嗎？是不是從台鐵後台灣國運下滑業力引爆，才讓總統一天到晚出來道歉？」

該篇文章引發網友關注，「不會，只要不缺水缺電，其他無所謂」、「台鐵奪命都年輕家庭居多 ，很難過」、「上次連參謀總長都掉下來了，你說呢」、「萊豬開始吧」、「從勞基法修惡開始，各種雙標無下限」。

▼網友熱議！（圖／翻攝PTT）

