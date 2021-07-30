訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

▲19歲的瑪雅里在訓練中受傷，昏迷3個月後病逝。（圖／Alegna Osorio Mayari）



記者王佩翊／編譯

古巴一名年僅19歲的女子鏈球運動員瑪雅里，4月在一場中訓練不幸被鏈球砸傷頭部，當場重傷、意識不清，被送往醫院後，持續昏迷3個月，直到27日宣告不治。據悉，瑪雅里在鏈球項目中擁有優秀的好成績，原本更有望出戰奧運，怎知卻死在自己最愛的運動下。

根據《太陽報》報導，19歲的阿萊妮雅‧奧所李奧‧瑪雅里（ Alegna Osorio Mayari）是來自古巴的一名女子鏈球運動員，就讀於古巴體育學院的她，成績優秀，甚至有望出戰奧運替國家爭光。然而她4月在一個田徑體育場進行訓練時，卻不慎遭到鏈球擊中頭部。

由於傷勢嚴重，瑪雅里當場就被送往醫院治療，但情況不慎樂觀，一直呈現昏迷狀態。古巴國家體育學院稍早證實，瑪雅里本人27日因傷勢過重，已經離開人世。校方悲痛表示，「我們會和瑪雅里的家人一同承受這份難以忍受的痛苦。」

▲美國鏈球選手格溫貝利也發文哀悼。（圖／達志影像／美聯社）



古巴體育總教練雷納爾多（Reynaldo Varona Martínez）說，「運動員阿萊妮雅‧奧所李奧‧瑪雅里在訓練中不幸遭逢意外，歷經艱難的生命鬥爭後，最終離開人世。古巴全體運動員為她哀悼。」美國知名鏈球選手貝利（Gwen Berry）也向瑪雅里表示哀悼。