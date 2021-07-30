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社會 社會焦點 保障人權

北投出現雙蒙面男！潛工地偷90公尺電纜　現金沒到手就落網

記者黃宥寧／台北報導

又是偷電纜線！北市北投2名竊賊看準深夜工地沒人，竟潛入偷走90公尺長的電纜線，狡猾的2人甚至將監視器與線路剪斷，製造斷線企圖讓警方調查產生瓶頸。所幸，北投分局成立專案小組，積極調閱監視器，火速在29日上午持搜索票將2人拘提到案，全案依竊盜罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

北投區立德路一處工地今年4月及7月間接連遭2名男子蒙面及攜帶手套，趁深夜潛入工地竊取電纜線，2名竊嫌不但刻意變裝還挪動、剪斷監視器鏡頭與線路，製造斷點讓警方調查產生瓶頸，十分狡猾，更造成被害人損失電纜線共九十公尺，損失新台幣6萬3。

▼竊賊潛入工地偷走90公尺電纜線想變現。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投電纜線。（圖／記者黃宥寧翻攝）
北投分局獲報立即成立專案小組全力偵辦，積極調閱監視器，過濾出2台普通重機車涉嫌重大，掌握犯嫌確實身分，時機成熟，在29日上午7時，分別持士林地方檢察署拘票與士林地方法院搜索票，分別將2名犯嫌拘提到案，並在居住所內搜出分切完成的電纜線，以及作案時使用之油壓剪、頭套、手套與變裝衣物等證物。

▼2嫌犯犯案時的油壓剪及頭套變裝衣服。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投電纜線。（圖／記者黃宥寧翻攝）

不僅如此，警方更在其中1名嫌犯普重機車廂內查獲到他29日凌晨「熱騰騰」在北投稻香路建案內剛竊取的電纜線，還來不及變現先被警方逮得正著，全案依竊盜罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

▼2名竊賊利用疫情間深夜潛入工地偷走電纜線，甚至將監視器鏡頭與線路剪斷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼北投偷電纜線。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，北投分局呼籲，建築工地內電纜線與機電工具一向是竊嫌眼中目標，建議施工單位於工地建案初始，即加裝監視器或保全防盜措施，也呼籲民眾及店家提高警覺，如發現有可疑人士出沒，迅速報警處理，減少竊盜案發生。

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