工地污染零容忍！台東營建工程加嚴查核　未改善最高罰2千萬

▲台東觀光與經濟活動增加，營建工程空氣污染逐漸成為影響台東民眾生活品質的重要因素。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

近年台東縣觀光及經濟蓬勃發展，吸引許多營建商前來投資開發，營建工程空氣污染也逐漸成為影響民眾生活品質的重要因素，為維護台東優良的空氣品質，縣府將自今年9月起推動「營建工程查核加嚴標準」，針對有連續違規記點或缺失情節嚴重及污染行為明確的工地立即開罰，對工地揚塵污染展示「零容忍」的決心。



台東縣政府表示，優良的空氣品質是台東縣發展永續環境的重要指標，有鑑於營建工程數逐年增加，已成為空氣污染物的主要來源之一，且營建工地常位於民眾生活環境周遭，其所產生的懸浮微粒會瀰漫在空氣中，因此，為守護台東的良好空氣品質，將推動營建工程查核加嚴標準，加強管制力道，督促工地採行適當的營建工程空氣污染防制措施，以降低施工期間空氣污染排放問題。

▲台東縣府推動「營建工程查核加嚴標準」，對工地揚塵污染展示「零容忍」的決心。



環保局表示，根據統計台東近三年的營建工程懸浮微粒PM10排放量約為3236公噸，有逐年增加趨勢，如營建工程經適當的污染防制後，將可有效減少近六成的PM10排放量，降低對空氣品質的影響，環保局將於9月起實施營建工程查核加嚴標準，只要經查核後，有連續違規記點或缺失情節嚴重及污染行為明確的工地，將立即開罰並限期完成改善，同時列為加強稽查對象，以提高工地落實污染防制措施的情況。



環保局提醒，營建業者應於施工期間依據「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規定設置防制措施，如營建工地周界應設置定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座，車行出入口應設置洗車台等，倘若違反規定，依空氣污染防制法最高可罰2000萬，且屆期仍未完成改善者，將按次處罰，若情節重大者得令其停工，呼籲營建業者務必落實污染防制措施。

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