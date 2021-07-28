限速50保時捷飆151　追焦箱確認功能正常祭扣牌！北市3大測速王曝

▲保時捷GT4在限速50公里路段，飆出151公里，嚴重超速達101公里，北市交大開出罰單並吊扣車牌半年。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市從5月15日進入疫情第3級警戒，警方統計至7月20日，共計取締9萬7150件超速違規，其中更有88件為超速達60公里以上的嚴重超速狀況，警方也公布北市固定測速照相違規舉發前3名，第一名固定測速照相在環河北路3段、葫蘆街口，半年舉發件數達1萬7249件。

警方表示，疫情期間因上路人車稀少，駕駛人往往會出現車速過快的情況，北市交警大隊也針對違規熱點，易肇事路段運用移動式測速照相加強執法，從5月15日北市進入3級警戒以來，至20日截止，共計取締超速違規達9萬7150件，超速60公里以上則有88件之多。

警方指出，1輛黃色雙門跑車，在7日晚上11時許，行經基隆路3段嚴重超速，限速50公里，但時速達151公里，嚴重超速100公里以上，最後警方依據車牌對車主開罰，依照交通處罰條例開罰6千至2萬4千元，送裁決所認定開罰，另吊扣汽車牌照6個月。

據悉，該輛黃色雙門跑車為保時捷GT4雙門跑車，空車價格就逼近5百萬，如果加上選配的話，售價會達5百多萬，且保時捷GT4雙門跑車0至100加速僅需3.9秒，最高極速可達302公里。

北市交大也指出，2021年1至6月固定桿超速舉發案件前3名舉發件數均破萬件，第三名在仰德大道2段9巷下山方向，半年來開罰1萬2675件，第二名則是水源快速道路往南方向，開罰件數達1萬7141件，第一名則是環河北路3段、葫蘆街口，舉發件數達1萬7249件。

北市警局強調，將針對嚴重超速等違規行為實施「移動式測速照相執法專案」，持續針對違規熱點及易肇事路段加強移動式測速執法作為，並呼籲駕駛人不要有僥倖的心態而恣意違規，應依道路速限規定行車，並確實遵守交通法令規定，以降低交通事故發生。

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