供毒給女友在家吸到死！無緣岳母向法官悲求輕判...鼻酸原因曝

▲鄭姓男子與王姓女子同居竟一起吸甲基安非他命，王女卻在家疑因服用過量毒在家暴斃身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市鄭男與王女同居長達12年，扶養2名未成年子女，豈料王女在2017年7月因吸食甲基安非他命中毒在家暴斃，男友才吐露長期買毒一起吸食，女友應該是趁他去上班不在家，去地下室偷吃藏的毒品吸食過量致死，王女的母親則向法官求情「給改過機會，讓他早日回家扶養小孩」士林地院審結，依轉讓禁藥致人於死罪，將鄭男判刑3年8月。

判決指出，鄭男與王女同居12年，且育有1子，鄭男收入同時得照顧女友及她與前任所生1子。2017年7月14日某時，王女在家因吸食甲基安非他命中毒而死亡，她的母親在連續2天撥打電話都沒人接，直到16日前往南港住家才發現女兒已經躺在房間且身體冰涼僵硬，立即打給鄭男通知救護人員到場，經士林檢察官會同法醫相驗，並抽取王女血液檢體送驗，發現他血液中甲基安非他命濃度為0.796μg/mL。

鄭男出庭時表示，與女友均有施用甲基安非他命的習性，且女友罹患斯覺失調症、廣泛焦慮症等疾病，有吞食大量藥物的脫序行為，更一步指出，女友經濟來源是靠低收入戶補助8000多元，他負責家中經濟及王女醫藥費，女朋友應該沒有多餘的錢買毒品，而案發前2天都在趕工所以住工地，應該女友自己到地下室偷拿自己買的毒吸食。

法官認鄭男轉讓甲基安非他命給王女施用，導致王女生命殞落，行為該譴責，但考量2人為同居的男女朋友關係，共同生活時間長達12年，育有1子，並同時照顧非親生的未成年子女1名，為家庭經濟之主要來源等，且王女母親表示女兒生前罹患有顱內動脈瘤，精神相關疾病，但「無緣女婿」仍不離不棄照顧女兒和2個小孩，希望能給改過的機會，早點回家扶養小孩，可知2人雖無夫妻之名，但有夫妻之實，關係可謂十分密切，因此認定鄭男情堪憫恕，依轉讓毒品致死罪減刑後判決3年8月徒刑。全案可上訴。