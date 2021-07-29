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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還給行人安全用路環境！　內政部修法明定市區道路應設人行道

▲台北市標線型人行道▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲台北市標線型人行道 。（資料照／記者張凱喨攝）

記者呂晏慈／台北報導

為打造友善、安全的都市環境，內政部部務會報29日通過修正「市區道路及附屬工程設計標準」，明定市區道路均應留設人行道，希望提高人行道的普及率；另也增訂新闢及改善的人行道，原則不劃設機車格位，以停車彎型式設置來替代，還給行人一個安全的通行環境。

內政部表示，為積極改善市區步行環境，這次修正「市區道路及附屬工程設計標準」，明確規範主要道路、次要道路及服務道路等，均應留設人行道，以加強保障行人通行安全。另針對12公尺以下新闢或改善道路，難以留設人行淨寬1.5公尺之人行道區域給予例外規定，希望在有限的道路空間下，保障行人的權益。

此外，內政部表示，為避免機車任意停放在人行道上，阻礙行人通行，這次修法也增訂新闢及改善的人行道，原則不劃設機車格位，有機車停車需求者，應優先採停車彎型式設置於公共設施帶內，除非經主管機關同意，才能在人行道劃設機車停車格位，且劃設後，供人行的淨寬不得小於1.5公尺，希望藉此改善市區停車秩序。

內政部指出，這次也增訂慢車道寬度不得小於2公尺，但當各車道寬度已採最小值設計時，可將慢車道的最小寬度調整為1.5公尺，以減少在速差大的情形下，因慢車與汽車混流而產生的交通事故。

內政部表示，「市區道路及附屬工程設計標準」為市區道路設計的準則，整體交通規劃與用路人行為的限制與管理，則涉及交通部與地方交通管理單位權責，這次修法亦邀請交通部及地方政府參與研商，本修正標準將依法制作業程序，於近期發布施行，希望大家一起努力改善國內市區交通。

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