嚴防假協會謀利　 陸人來台專業交流「邀請單位設立須滿3年」

▲陸人來台專業交流，邀請單位門檻提高。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者蔡文鈴／台北報導

為促進兩岸正面交流，內政部今（9）日修正發布施行「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」第33條附表3，提高邀請陸人來台專業交流的門檻，主要是將原規定「短期專業交流」邀請單位應立案或登記「滿1年」，提高為「滿3年」；並須提供近3年會務經主管機關備查文件，以防虛設協會居間謀不法利益，強化人流安全管理。

內政部表示，這次修正將社團法人、人民團體、寺廟、教會（堂）等邀請單位，代申請陸人來台「短期專業交流」的資格，由原規定邀請單位應依法設立1年以上，修正為3年以上；並須檢附立案或登記滿3年證明影本，及近3年會務（含預、決算報告）經主管機關備查文件，以健全人流安全管理。

此外，「科技研究」、「藝文傳習」、「協助體育國家代表隊培訓」等專業活動交流的應備文件，原規定若人民團體為邀請單位，應檢附立案或登記「滿1年」證明，這次修正也一併調整為應附「滿3年」證明，並附最近3年會務（含預算、決算報告）經主管機關備查文件，及相關專業活動紀要。

內政部指出，政府歡迎兩岸正常有序的交流，陸人申請來台從事專業活動交流，均依規定會商目的事業主管機關審查，並視情節提聯審會進行跨機關審查，如發現有虛設協會等疑慮案件，將會同相關單位深入追查，依法辦理，提醒民間機構應確實遵守相關法令規範，正常有序交流。