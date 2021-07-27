新婚妻告白：我愛上老公眼中的路人甲　婦女病當擋箭牌拒失婚

▲彰化一名田姓男子2019年和中國籍妻子結婚後，僅隔半年就發現妻子外遇，訴請離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／彰化報導

彰化縣一名田姓男子和一名中國籍陳姓女子，2019年1月在福建省註冊結婚，同年5月2人來台登記過新婚生活，起初還一切順利，誰知道僅隔半年，田男就發現陳女外遇，憤而訴請離婚，但陳女卻辯稱自己因患有婦科疾病，無法行房，因此沒有外遇。不過彰化地院審理後，認為2人分居一年半以上，對於未來婚姻無法達成共識，判准離婚。

田姓男子因故認識中國籍陳姓女子，2019年1月兩人在福建省註冊結婚，同年5月，田男開心的接陳女來台生活，並辦理結婚登記。不過開心的日子持續沒多久，陳女就開始夜不歸宿，去年1月更直接搬到外面住，田男苦打多通電話也勸不回陳女，陳女還表示「住親戚家比較開心」，表明沒有回家意願。

直到去年5月，田男在街上目睹陳女被一名陌生男子載著，兩人有說有笑，瞬間恍然大悟，發現陳女外遇，打電話質問陳女，陳女竟直接回說「想跟該男子在一起」，兩人遂在電話中談論離婚事宜。陳女雖允諾離婚，不過事後卻不斷以身體不適推拖，要等到身體痊癒後才要辦理離婚等理由搪塞，讓田男憤而提告，訴請離婚。

庭審時，陳女辯稱兩人之間有互動，不是完全零互動，她2個月前還有借2萬元給田男，而一般夫妻吵架很正常，加上她罹患婦科疾病，無法行房事要如何外遇，2人分居的原因是因為她懷疑田男外遇，才會爭吵，因此短暫寄住在姊妹家。

彰化地院審理後，法官認為陳女辯稱是因婦科疾病才無法行房，但其所提供的相關病例卻無法證明其主張，而兩造爭吵的原因在於陳女離家不回，認為兩造已分居1年半以上，且陳女也無任何具體行動表示願意返家和田男同住，2人對於未來婚姻無共識，判准離婚。

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