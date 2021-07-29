苗栗市區透天厝火警4人驚逃！　涉嫌玩火的屋主兒落跑

▲苗栗市1間4層樓透天厝，29日下午發生火警，火舌從2樓竄出，所幸屋內4人及時逃離現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市府前路29日下午驚傳火警，1棟4層樓透天厝2樓竄出火舌，現場不時傳出爆炸聲響；女屋主及女兒還有外勞趕緊逃出屋外。屋主女兒表示，疑似是患有精神疾病的哥哥在2樓玩火所引起，而其兄也知闖大禍迅速逃離現場，至於詳細起火原因，還待警方釐清中。

苗栗縣消防局表示，29日下午1時38分接獲民眾通報，稱在苗栗市府前路有1棟透天建築發生火警，立即派遣苗栗消防分隊前往救火，抵達時火勢從2樓窗戶冒出，經消防人員全力灌救後，目前已經將火勢控制住。所幸屋內4人趕緊逃出，沒有造成人員受傷。

▲幸好屋主女兒及看護迅速將老母親推出屋外，才沒有被火勢波及。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據屋主女兒表示，當時正和母親及女外籍看護在1樓，突然就發現2樓好像燒了起來，2人趕緊將坐在輪椅上的老母親推出屋外，因自己患有精神疾病的哥哥獨自在2樓房間內，研判是玩火不慎所引起；哥哥可能知道闖大禍了，一溜煙的逃離了現場，所幸都沒有波及到其他住戶。至於是否為人為因素所引起的，還需要火調人員調查釐清中。

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