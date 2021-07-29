女警狂喊無線電求援！「新北戰神」放下工作　到場一棍擊倒犯人

▲警方到場控制犯嫌行動。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區女警29日早上8點多發現一部轎車紅燈違規迴轉，立即上前盤查，該車假意配合，趁女警不備重踩油門加速逃逸，女警趕緊呼喊無線電尋求支援，當時正在附近處理車禍的交通分隊警員吳洪岳，隨即開車衝去現場，並將警車卡在犯嫌的車前方攔住去路，吳員再掏出警棍將試圖逃跑的犯嫌擊倒壓制。

▲警方在車上查獲毒品吸食器及殘渣袋。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，女警於中正路、豫溪街口發現違規，上前盤查但對方加速逃逸，她邊追邊喊無線電請求攔截圍捕，正在仁愛路、保福路口處理車禍的吳員聽到呼喊，當下請另一名同事幫忙顧著現場，他隨即開警車前往支援，得知逃跑的犯嫌大致位置，他沿環河西路往新店方向「逆向鳴笛」並持續加速，最後成功攔截犯嫌的轎車。

3嫌（2男1女）見去路被堵，下車奔逃，吳員迅速掏出警棍揮向38歲徐姓男子，徐男當場倒地，吳員順勢壓制，此時女警喊，「學長你先等我一下，我去追另外2個！」接著衝進新生路24巷，最後成功帶回59歲簡男，另一名身穿白衣的41歲何女仍在逃，警方已鎖定其位置，正持續追捕中。

▲吳洪岳過去三重區服務，以剽悍著稱，為了逮捕犯人會毫不猶豫追車甚至開槍，同事稱他為「新北終極警察」。（圖／資料照）

其他支援警力紛紛到場，在車上查獲毒品吸食器及殘渣袋，整個追捕過程皆無人受傷，全案依法偵辦。

《ETtoday新聞雲》記者調查，現年31歲的吳員過去曾在新北三重的厚德派出所服務，無論追車、開槍都超剽悍，從不讓犯人逃離其手掌心，大家都稱他「新北終極警察」、「新北戰神」！



▲吳員在三重執勤時，見同事遭通緝犯持刀砍傷，他立即拔槍射擊犯嫌左大腿。（圖／資料照）

吳員曾受訪表示，自己非常重視、珍惜警察這份工作，他過去曾擔任牛排店廚師、殺雞、搬魚貨、保全、物流士、洗碗工、運鈔員等職務，收入低又不受重視，19歲時希望能有穩定的工作還能拯救世界，因此把機車賣了，再四處跟親友借錢進補習班準備考試，拚了4年總算考上警專。

《ETtoday新聞雲》記者問，不擔心追車或開槍後，可能遇到的法律問題嗎？吳員覺得，執法者判斷情勢後就認真去做，不應擔心後續可能面臨的法律問題而消極，「法不是我們訂，但我還是會積極值勤，把『警察』的角色扮演好。抓住犯人、打擊犯罪，是我的初衷，只要工作不愧對良心，這樣就夠了。」

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