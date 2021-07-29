美西野火5000消防員也難滅！燒掉3.2個台北市　出動「無人機」作戰

▲美西野火狂燒，目前以迪克西山火（Dixie Fire）情況最為嚴峻。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國先前遭遇熱浪襲擊，導致西部火災季節提前來臨，根據美國加州森林防火廳（CAL FIRE）數據，截至當地時間28日晚間7時35分，北加州一場「迪克西山火」（Dixie Fire）目前已經延燒22萬12英畝（約891平方公里），相當於3.2個台北市的佔地面積。

根據美國CBS報導，美國西部面臨熱浪與乾旱，導致火災季節提前來臨，6月底就燃起第一場大火，當時燒毀了沙斯塔山（Mount Shasta）附近約2萬6316英畝的土地，隨後加州各地也接連傳出野火災情，其中最嚴重的是發生在羽毛河峽谷（Feather River Canyon）的「迪克西山火」，火勢起於7月13日太平洋瓦斯電力公司的設備問題，可能有電線觸碰到樹木而燃燒。

由於地勢偏遠崎嶇，加州當局先前派遣5000名消防員對抗迪克西山火，但進展十分有限，火災事故行動負責人維英克（Mike Wink）表示，最近幾個晚上派出無人機，能夠配備「空中點火裝置」並透過紅外線在高溫濃霧中飛行，搶在山火抵達前，先將外圍可燃物清除，防止火勢擴大，確保一切都以緩慢與可控的方式進行。

然而，迪克西山火狂燒了15天，截至28日晚間已蔓延至22萬12英畝（約891平方公里），不僅相當於燒掉3.2個台北市，火勢範圍也大於佔地783.8平方公里的紐約市，但當局僅控制住23％的火勢，目前確認有35座建築物、19座小型建物已遭到大火無情摧毀，另有5座建築物、2座小型建物受損。

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