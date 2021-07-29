台美日戰略論壇登場！　安倍晉三：發生在香港的事不能在台灣發生

文／中央社記者楊明珠東京29日專電

首屆「台美日國會議員戰略論壇」今天登場，前日本首相安倍晉三致詞時說台灣極為重要，日美等有共同理念的國家對香港現狀很擔憂，認為在香港發生的事絕不能在台灣發生。

立法院長游錫堃以立法院「台日交流聯誼會」會長名義出席「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議；日方代表為眾議員、日華議員懇談會（日華懇）會長古屋圭司；美方代表為前美國駐日本大使、共和黨聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）及民主黨聯邦參議員馬基（Edward Markey）等。

這場戰略論壇議程安排「日方神秘嘉賓」安倍晉三為論壇開幕致賀詞。安倍也是日華懇顧問。

安倍表示，美蘇冷戰時期第一線是在歐洲，當時支持自由民主價值觀的是北大西洋公約組織（NATO）。現在結構大幅改變，21世紀國際社會最大的課題就是與崛起的中國如何面對、交往。

安倍說，台灣極為重要。日美還有很多相同理念的國家對於在維吾爾自治區、西藏所發生的事感到很痛心，對於香港的現狀懷有很大的憂慮，堅定認為在香港發生的事絕對不能在台灣發生。

他說，「自由且開放的印太」，海洋真正地自由開放一事對各國來說，在經濟上是好事，是必須的，也是很重要的，不論是台灣海峽也好、巴士海峽也一樣。

也因此，今年4月日本首相菅義偉與美國總統拜登的高峰會共同聲明，或是在7大工業國集團（G7）峰會公報，都明載台灣海峽和平穩定的重要性。

安倍認為，台灣這次又無法以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA），很多國家認為這是個問題。

他說，對日本來說，台灣是重要的友人。對於住在台灣2300萬人的健康及安全負有責任的是台灣政府；但台灣人與世界上的人們也有連結，與世人的健康有關。他希望中國能認知這一點，應心胸寬大讓台灣以觀察員身分參與世界衛生組織（WHO），這不只是為了台灣人，也是為了全世界的人著想。

安倍說，對於美國脫離跨太平洋夥伴協定（TPP）感到很遺憾。他期盼美國加入，台灣也務必要加入（TPP目前改稱跨太平洋夥伴全面進步協定，CPTPP）。

安倍在談到面對崛起的中國時表示，在經濟方面，中國崛起，如果遵守世界貿易組織（WTO）規則，對所有區域和國家來說是大機會；但就軍事方面來說，這30 年來，軍費增加了42倍，中國在南海、東海試圖片面地改變現狀，令人感到憂慮。

安倍說，他於2016年提出「自由且開放的印度太平洋」構想，提示了印太這個新的地政學概念，以印太海洋為主，人員、物品進行交流，讓這區域人民生活變富裕。海洋一定要自由開放，能作為擔保的就是國際法，有相同理念的國家應好好地加以維護。

他認為這有三大重點，包括：自由、民主、人權、法治這些基本價值觀要能根深蒂固；透過基礎建設加強連結性，促使區域追求利益與繁榮；能支撐上述的就是執法能力，各國應予以支援。

他說，這絕對非敵視中國的想法，而是在提示共享基本價值觀國家的願景。

他說，先前已提出美國、日本、印度、澳洲間進行的「四方安全對話」（Quad），先是舉行Quad外長會談，之後舉行領袖會談。此外，請理念相同國家支持「自由且開放的印太」，英、法、德的艦艇也派至此地區舉行聯合演訓，維護這區域的法治。

論壇由日本政策研究大學院大學副院長道下德成擔任主持人，與談人來自日華懇、美國「國會台灣連線」及立法院「台日交流聯誼會」成員，採閉門方式討論。

會後，古屋對媒體轉述論壇的重點時表示，討論的議題以安全保障問題居多，也關注台灣參與國際組織的問題，有美方的與會人士直接稱台灣是一個國家。

古屋說，與會者認為這項論壇應再舉辦，他認為如果是視訊會議，或許半年就可舉辦一次。

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