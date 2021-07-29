萬華男砸美觀園實聯制桌牌　被逮賠200！口罩不戴好挨轟防疫破口

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在5月底行經萬華區的知名日本料理店，竟將門口的桌牌打到地上，員工出來後要男子賠錢，還罵對方醜，最後遭控涉嫌恐嚇、妨害名譽，因賠償是由警方見證，所以沒有恐嚇，另在對立氣氛下脫口說出醜，無主觀犯意，也處分不起訴。

北市疫情嚴峻，從5月15日開始進入第3級警戒，所有餐廳禁止內用，萬華地區知名日本料理餐廳「美觀園」，也推出外帶服務，並在門口擺放桌子，並放上夾有實聯制QR code的桌牌，要求外帶客人登記後才可點餐。

▲男子經過美觀園將實聯制桌牌掃到地上，店家報警要求賠2百元。（圖／記者邱中岳翻攝）

但卻在5月29日上午10時許，當時餐廳準備開張營業，突然聽見有聲響，沒想到竟然桌牌被1名男子掃到地上，當場損毀，3名員工追出去找到高姓男子理論，並報警處理，但警方到場後，高男反控被逼賠錢，甚至還被罵「醜」。

員工表示，當時追出去找高姓男子理論，並在警方到場後要求男子賠償桌牌的2百元，在警察見證下，高男才掏出錢包拿出2百元賠償店內員工，所以認定並沒有構成恐嚇的問題。

▲高姓男子經過西門町日本料理店美觀園，竟無故動手將門口實聯制的桌牌掃到地上。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，其中1名員工罵高男醜，雖然該名員工事後也坦承有說，但檢察官認為，美、醜是個人主觀標準，且當時氣氛對立緊繃，可能讓人不舒服，但沒有辱罵之意，因此對3人處分不起訴。

且高姓男子當時口罩還沒戴好，面對警方要求戴好口罩，竟然邊調整口罩邊說「你兇甚麼兇阿」，最後警方忍不住大聲說「戴好啦」，男子才將口罩調整戴好，一旁民眾見狀也直呼「防疫破口」。

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