捷克宣布贈3萬劑疫苗　柯文哲：對人家好，對方99.5%對我們好

▲柯文哲與布拉格市長視訊會議。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

捷克26日宣布捐贈台灣3萬劑疫苗。先前大力支持贈台疫苗的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）表示，因台灣曾多次幫助捷克，這是一份回報。對此，台北市長柯文哲表示，昨天晚上有跟布拉格市長賀吉普(Zdeněk Hřib)遠距會議，「我們有討論疫情的產業轉型，還有穿山甲。」

對於捷克宣布捐贈3萬劑疫苗，柯文哲27日在疫情記者會上表示，布拉格市長賀吉普算是跟台灣特別友好，昨天有和他視訊會議，對方提到想要一份台北出版的後疫情時代產業轉型白皮書，讀完後研究跟台北有什麼產業可以合作，「最後還有討論穿山甲，因為我們要送穿山甲，還要幫動物園蓋他們住的地方。」

柯文哲指出，賀吉普6月有寄信過來，當時說他基於台灣跟捷克的互相幫忙，有去幫忙討論送一些疫苗給台灣，去年我們也有送口罩到捷克，「我們對人家好，人家是不是一定對我們好？不一定，但99.5%是。」

柯文哲26日與布拉格市長賀吉普(Zdeněk Hřib)視訊會議，會議中，柯文哲特別感謝賀吉普於在今年臺灣爆發疫情後，建議捷克政府提供疫苗援助，兩市醫生市長除討論防疫經驗外，會中也針對經貿合作、文化活動交流等議題進行意見交換，積極尋求雙邊合作機會。

贈送穿山甲的部分，北市府表示，柯文哲2019年訪問捷克時，賀吉普提到小時候曾在書上看過穿山甲的照片，從此就愛上這種看起來像是「會動的松果」動物。

由於北市立動物園穿山甲保育繁殖技術領先全球，賀吉普極力爭取雙方交流的機會，希望穿山甲也能借殖到捷克，讓布拉格成為繼德國萊比錫動物園後，第2個擁有照養台灣穿山甲的歐洲動物園。

▼柯文哲與布拉格市長視訊會議。（圖／北市府提供）

