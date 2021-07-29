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社會 社會焦點 保障人權

恐怖女「散布裸照+樓下巡邏」嗆：不會被關　前男友不敢回家

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲阿德遭郭姓前女友長期騷擾，對方更傳訊嗆「精神病不怕關」，讓他無奈提告。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

男子阿德（化名）與郭姓女子交往期間，不滿對方時不時去找前男友，甚至在對方住處過夜，提分手後，郭女先是散布2人交往時偷拍的阿德裸照，更到阿德家樓下巡邏，並在臉書發文恐嚇，阿德不堪騷擾，提告妨害秘密、恐嚇等罪，北院29日審理郭女妨害秘密部分，郭女雖坦承犯行，卻強調有精神疾病，阿德則在庭上爆料，「她根本沒事」。

阿德表示，就郭女偷拍部分，2人先前曾談過和解，當時他念在雙方曾交往過，想說讓郭女賠點撫慰金就願意原諒，不料對方自認有精神病「不會被關」、態度強硬，他才無奈提告，並表示雖想給郭女自新機會，但對方直到最近1個月仍不斷騷擾他，接下來還有恐嚇訴訟要打，希望法院依法判決。

郭女坦承散布阿德裸照，卻強調自己有精神疾病，並稱阿德在交往期間，還有陪她去看醫生，一定很清楚這些狀況，「我真的無法控制自己」，本案將擇期宣判。

阿德庭外受訪表示，郭女在與他交往期間，幾次找前男友甚至過夜，給過幾次機會仍不見好轉才決定分手，不料郭女不僅散布裸照，更在臉書貼出2人的合照，公開要找人抓他，甚至還會到他家樓下巡邏，他因此好一陣子不敢回家，某次他回去探望父母，郭女不久後竟傳來他的機車街景照，實在叫人頭皮發麻。

阿德也透露先前陪郭女看診，對方聲稱以此領保險過活，他從旁觀察認為郭女「根本沒事」，質疑郭女若真有問題，怎能說不住院就不住院，且傳訊恐嚇他時，總以精神疾病當神主牌，自認「不會被關」，將近1年的騷擾，才讓他不得不提告。

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