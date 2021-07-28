男友嗆外流肉照：等著一堆密妳！下鹹濕指令「逼錄呻吟」…她崩潰

▲台北妹網路認識溫男，雙方聊天後進而交往，不料，她事後竟遭溫男嗆外流私密照，決定報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北一名女子在臉書社團認識一名溫姓男網友，聊天之後雙方進而交往。不料，溫男取得女子數張私密照後，竟然動了邪念，恐嚇女子自慰還要發出呻吟聲給他看、聽，否則便會將私密照外流到臉書社團上，並嗆聲「妳就等著一堆密妳」。女子忍無可忍報警處理，日前法院判決出爐！

起訴指出，溫男2021年1月間利用臉書社團「男神女神交友聯誼社」認識了一名女子小青（化名），雙方進而聊天、交往，期間溫男取得了小青的私密照數張後，竟然於同年月15日深夜11時許，透過臉書恐嚇小青。

恐嚇訊息內容包括「我把妳的照片PO上給別人看」、「妳的胸應該艇多人想看的」、「那就自慰給我看」、「我說妳做，不然我發社團」、「妳就等著一堆密妳」、「錄不錄」、「按下去就來不及嘍」、「全身脫光脫完我看」、「手機架好我要看全身自慰」。

此外，溫男還將先前取得的私密照預計上傳到臉書的截圖發給小青，嗆聲「妳要紅了」、「明天妳的朋友都會看到」、「最後一次機會錄不錄」、「妳不給我妳一定紅」、「兩根手指進去然後我要聽到呻吟」，讓小青見到訊息後嚇得報警處理。

台北地方法院勘驗各項事證過後，認為溫男讓小青身心受創，行為相當不可取，考量他犯後坦承犯行、目前尚未跟小青達成和解、未取得小青的原諒等情況，最後依強制未遂罪將溫男判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。全案仍可上訴。