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社會 社會焦點 保障人權

獨／登山教練管不住嫩女友！小王幫「上床調教」3P　發現被偷拍怒告

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲李姓登山教練（右）與小王（左）及妻子（中）感情相當不錯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、黃彥傑／新北報導

新北市一名從事資訊業務男子，指控一知名登山教練邀請與他女友大玩「NTR」（主動讓性伴侶與第三者發生性關係亦稱綠帽癖）時，裝設針孔偷拍3人性愛影片，男子與妻子去教練家作客時在房內纏綿也入鏡，他意外得知後氣得報警提告妨害秘密，妻子也對教練女友提告侵害配偶權，事後教練先後拿40萬元和解並簽下1000萬不外流影片保證書，卻仍恐嚇他「你老婆會最慘」，目前案件已進入司法程序。

自稱小王從事資訊業務男子表示，多年前透過背包客的網站，訂了便宜的飯店房間出遊，認識了也去遊玩的知名李姓登山教練，後來2人在2019年間互動頻繁成為好友，還會分享登山知識，李男更將三重住家鑰匙給他，讓他在跑業務時可以進入休息，兩人無話不談，更以兄弟相稱。

登山教練要求女友（右二）與小王（躺著）上床調教 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

直到有一天，教練告訴他，小自己10多歲的楊姓女友，追求者眾，也很愛玩，讓自己相當沒有安全感，希望小王能從中幫忙，隨即提出想玩「NTR」（主動讓性伴侶與第三者發生性關係亦稱綠帽癖），與女友從事性行為，增加情趣滿足性癖好。

教練向他表示，自己有藥學知識，大陸（中國）那邊有開設診所，精心調配出一款減肥茶相當有效，結果他喝下後，不到15分鐘開始感覺「愉悅」，就在茶的愉悅感覺催促之下，在房間內與教練女友發生性關係。

小王喝了減肥茶後相當有效，隔天就瘦了1公斤，好東西想要分享給老婆飲用，但教練要他將老婆帶來三重住家才願意提供，就在2人在李男房間飲用後，不但出現愉悅感覺，2人還敞開心胸說出埋藏心裡的話，順理成章在房內發生親密性行為。

▼李姓登山教練簽下保證書賠償30萬給小王 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼登山教練與朋友妻子玩NTR被控偷拍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2020年3月間，小王在幫教練維修筆電時，意外發現多張他與教練的楊女性愛顯圖，還有他與自己妻子在房內纏綿的畫面，當場質問教練是不是有裝針孔偷拍，教練坦承不諱，低頭認錯，更保證會刪除影片，前後拿了10萬及30萬元賠償，還簽下1000萬保證書「絕不會外流影片」。

小王後來從朋友那取得一張偷拍照片，認為教練違反諾言，將照片外流，氣得報警提告妨害秘密，申請法院支付1000萬，老婆也對教練的楊姓女友提告侵害配偶權，加上教練對他恐嚇外流影片「你老婆會最慘」，讓他心生恐懼再告恐嚇罪，全部案件均已進入司法程序審理中。

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