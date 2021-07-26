「除髒狼計畫」18刀砍倒情敵害不治　恐怖房仲遭求償2479萬

▲于姓房仲稱不滿林男騷擾江姓女同事，於2020年4月間堵到對方狂捅18刀，刑事一審判刑9年8月。（圖，資料照／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

已婚于姓房仲，不滿同事江姓人妻遭另名林姓人夫前男友騷擾，私下擬定「除髒狼」計畫，不僅夥同江女在林男營業車裝追蹤器，更於行兇前重訓強身，於2020年4月間在北市萬華，堵到林男上前狠砍18刀，使對方傷重不治；于男一審判刑9年8月，目前上訴二審；民事部分，受害家屬向于男求償2479萬餘元，于男表示願以324萬餘元和解，雙方條件落差距大，本案將於9月6日續審。

北院26日視訊開庭，林姓死者生前是家中經濟支柱，上有父母、下有2名在學子女，林妻於刑事一審期間，不解丈夫犯了甚麼大錯，讓于男要這樣狠下殺手，痛訴「這樣對我們公平嗎！?」，在于男判刑後，受害家屬依扶養費、精神撫慰金等費用，向于男求償2479萬5068元；于男律師認為求償金額太高，表示于男願以324萬6149元和解，家屬律師認為差距過大，且一家人對和解的意願也不大，回去將再進行討論。

▲于男在刑事一審期間數度道歉，但家屬不願諒解，判刑後再民事求償2479萬餘元。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

于男於刑事審理中表示，他得知江女遭林男騷擾後，幾次出手幫江女躲著對方，不料某次江女被林男堵到，他在電話中聽江女向林男痛哭求饒，當下一陣心酸，從無奈轉為憤怒，決心展開「除髒狼計畫」。

2020年4月間，于男憑先前在林男計程車上裝的追蹤器，於萬華地區堵到林男，法院勘驗監視器畫面時，只見雙方擦身而過，林男突然轉身，一刀衝刺捅向林男，隨即雙方開始扭打，于男在打鬥過程中捅了共18刀，林男在醫院昏迷3月後，家屬忍痛拔管。

于男到案時，謊稱是因業績不好才隨機殺人，經檢警調查後，才牽扯出這段三角關係，但江女一度與林男切割，還稱對方「管太多」，但林妻律師質疑，2人根本是說好于男扛責，檢方調查後，認江女沒參與殺人犯行，依裝追蹤器犯妨害秘密起訴。

▲法院一審認定江女未參與殺人計畫，本件家屬也沒向她求償。（圖，資料照／記者羅志華攝）

于男在刑事一審期間，數度向家屬道歉，辯稱案發當天只是想嚇嚇林男，不料2人發生爭執，他才會在慌亂中不慎桶死林男，但林妻相當不能諒解，不解丈夫到底犯了甚麼大錯，讓于男要這樣狠下殺手，痛訴「這樣對我們公平嗎！？」北院依殺人未遂、妨害秘密罪，判于男9年8月、江女8個月。

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