超商放「巨無霸QRcode」！網實測笑翻：隔著FB都掃得到

▲網友笑稱這張實聯制QRcode未免太大了。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

實習記者高琳景／綜合報導

這張QRcode也未免太大啦！一名網友分享在附近超商發現「巨無霸」的實聯制QRcode，因為比一般商家的還要大，讓她忍不住笑喊「是不是真的很怕我看不到…」，網友看了也傻眼直呼「連我隔著FB都掃到了…」

一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一家超商的實聯制QRcode照片，只見這QRcode明顯要比其他超商要大出許多，對比之下讓下方一整排的的「礦泉水」像縮水般，就連桶裝水也小了許多，讓她打趣說「是不是真的很怕我看不到」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，讓不少網友笑回「還沒走到門口就可以掃到了」、「只要不要給我貼在電動門上，掃個條碼還要追著那個門就好」、「過馬路之前先掃好」、「連實名制都社交距離了」、「超喜歡這種的，遠遠就可掃，人也不用擠在一起」、「原Po是不是不小心開到相機想說順便拍起來」、「很多目小的客人，所以用大一點」。

▲大多數店家僅用A4大小的紙張來放QR碼。（圖／記者李毓康攝）

也有網友分享實測，透過臉書竟能直接掃到這張QRcode，「直接用這張照片就可以掃了XD」、「連我隔著FB都掃到了…」、「遠到我在家都掃到這張QR碼了」。

據了解，大部分的商家僅會使用A4大小的紙張來張貼QRcode，甚至還有許多便利商店會結合超商APP的QR碼來張貼，讓不少民眾在填寫實聯制時感到困擾。

▼有網友實測，透過該張照片就能直接掃到QRcode了。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）