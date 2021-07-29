疫苗荒「恐打不到第二劑」！810萬人已登記　AZ莫德納僅剩216萬劑





▲部分縣市因疫苗不足，宣布暫停施打計畫。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心昨天下午2時重新開放疫苗平台意願登記，並且新增高端疫苗選項，截至7/28下午5點，預約接種人數逾1百萬人，意願登記也達8百萬人。但同時間，地方政府也出現疫苗不足而暫停施打的狀況，以目前進貨速度，外界擔憂，施打第一劑後，會打不到第二劑。指揮中心指揮官陳時中表示，「這是有可能」，但會盡量避免。

中央流行疫情指揮中心27日再次開放「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，截至28日下午5點，總計有866萬人完成登記，其中150.9萬人是本次開放才新增登記。在第四輪預約部分，從27日10點開放，符合預約資格約138萬人，目前為止已經有101萬5,176人預約，佔符合預約資格人數73.52%。

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此次意願及預約人數雖相當踴躍，但疫苗進貨量似乎趕不上民眾想盡速施打到疫苗的心。雖然目前有國產疫苗高端加入行列，不過，登記外國進口疫苗的人數仍占多數，意願登記勾選AZ與莫德納或僅接受AZ、莫德納其中一種的人數共計約810萬人，但國內現在僅剩71.8萬劑莫德納疫苗、AZ部分則剩約144.7萬劑。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

地方政府也因疫苗不足，紛紛暫停施打或預約計畫。暫停施打縣市包括新北市、苗栗縣及雲林縣；暫停預約登記縣市則是苗栗縣、雲林縣及嘉義市。

同時，外界擔憂施打第一劑後會打不到第二劑，陳時中昨在記者會上也回應，「有可能」，指揮中心在開始疫苗施打後主要擔心有3點，第一、施打意願；第二、接種量能；第三就是進貨時程。他說，購買量是足夠的，意願部分非常高，施打量能經過大家努力後，一天可打30萬，也就是說，剩下的問題就是進貨量。

陳時中表示，進貨時若出現任何延遲情況，就會有空檔，會盡量避免，但不會為了要避免讓施打速度變慢。