愛你就用錢寵你！「3星座」為愛花錢不手軟

▲對情人超大方的三星座。（圖／免費圖庫PIXABAY）

生活中心／綜合報導

每個人都會想要把自己最好的一面表現給對方，有些人認為是在感情上的付出，有些人覺得花錢就是表達心意最好到方式，據《科技紫微網》分析，有三大星座出手大方，為情人花錢毫不手軟。

獅子座

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火象的獅子座本來就為人大方又講義氣，無論男女，都覺得為情人花錢一點也不算什麼，如果看到喜歡的人吃苦受委屈，會霸氣幫忙出錢，把對方購物車裡那些想買，又下不了手的東西通通買單，不過這麼一來，可能會讓自己過獨特別辛苦，還是得量入為出才行。

射手座

金錢觀念有點不足，上一分鐘糊裡糊塗花了錢，下一分鐘又疑惑自己把錢花到哪裡去，但這樣的射手座，偏偏談感情的時候又特別浪漫，重視儀式感，忍不住就出手大方，再加上平時也會準備一些小禮物、小驚喜給對方，只要能看到喜歡的人笑得開心，花點錢也不算什麼，認為還沒危及到存款，這些都不算是什麼大事。

天蠍座

天蠍座專注在一件事情的時候就是全心投入，其他事情都不重要，談戀愛也是如此，認為錢沒了可以再賺，分手的話可能就很難找到這麼合適的人了，天蠍座因為佔有慾強，常常會帶有一種「把你寵壞，讓你心甘情願留在我身邊」的氛圍，對他們來說花點錢不算什麼。