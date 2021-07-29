　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛你就用錢寵你！「3星座」為愛花錢不手軟

▲每個人對是否該留前任伴侶送的禮物都有不同看法。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲對情人超大方的三星座。（圖／免費圖庫PIXABAY）

生活中心／綜合報導

每個人都會想要把自己最好的一面表現給對方，有些人認為是在感情上的付出，有些人覺得花錢就是表達心意最好到方式，據《科技紫微網》分析，有三大星座出手大方，為情人花錢毫不手軟。

獅子座

[廣告]請繼續往下閱讀...

火象的獅子座本來就為人大方又講義氣，無論男女，都覺得為情人花錢一點也不算什麼，如果看到喜歡的人吃苦受委屈，會霸氣幫忙出錢，把對方購物車裡那些想買，又下不了手的東西通通買單，不過這麼一來，可能會讓自己過獨特別辛苦，還是得量入為出才行。

射手座

金錢觀念有點不足，上一分鐘糊裡糊塗花了錢，下一分鐘又疑惑自己把錢花到哪裡去，但這樣的射手座，偏偏談感情的時候又特別浪漫，重視儀式感，忍不住就出手大方，再加上平時也會準備一些小禮物、小驚喜給對方，只要能看到喜歡的人笑得開心，花點錢也不算什麼，認為還沒危及到存款，這些都不算是什麼大事。

天蠍座

天蠍座專注在一件事情的時候就是全心投入，其他事情都不重要，談戀愛也是如此，認為錢沒了可以再賺，分手的話可能就很難找到這麼合適的人了，天蠍座因為佔有慾強，常常會帶有一種「把你寵壞，讓你心甘情願留在我身邊」的氛圍，對他們來說花點錢不算什麼。

ET快訊
比總差分不輸樊振東　林昀儒姑丈：他小六時我就不是對手了
女兒是桌球校隊　賈永婕問「遇過林昀儒？」答案傻眼
北市公開特權疫苗報告　她11天8度狂索疫苗
館長敗陣！　罵吳宗憲「呷洨」判賠金額出爐
世界看到林昀儒！他卻爆「小林自費13萬請教練」嘆：不是台灣栽
林昀儒超愛聊車子！型號倒背如流　「夢想車款」是這一台
日媒狂讚林昀儒「台灣の神童」！　緊逼中國球王苦纏7局
「世界桌壇震憾到了！」　林昀儒國小教練：明天一定拿銅牌
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

各地文化活動線上舉辦更精彩！雞籠中元祭改「線上普度」、在家辦桌　期間限定的「島嶼大學」快來報到

朱學恒捐5萬助大陸水災！網一看「36F小姐姐」秒分心：居家更漂亮

日吃半個「防老化、認知衰退」！哈佛研究曝「1神級水果」：有助大腦健康

全台「雨量超級多」紫爆！雷雨胞連炸一周　明起1天半迎致災豪雨

世界看到林昀儒！他卻曝「小林自費13萬請教練」心酸：不是台灣栽培

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

各地文化活動線上舉辦更精彩！雞籠中元祭改「線上普度」、在家辦桌　期間限定的「島嶼大學」快來報到

朱學恒捐5萬助大陸水災！網一看「36F小姐姐」秒分心：居家更漂亮

日吃半個「防老化、認知衰退」！哈佛研究曝「1神級水果」：有助大腦健康

全台「雨量超級多」紫爆！雷雨胞連炸一周　明起1天半迎致災豪雨

世界看到林昀儒！他卻曝「小林自費13萬請教練」心酸：不是台灣栽培

「驗尿報告出來讓大家看」　流氓藥師臉書自清：絕無持有槍毒

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

台日美戰略對話「團結抗中」　國台辦：別向「台獨」發出錯誤信號

貓奴居家上班無奈PO照「工作進度被拖累」　網炸出上千共鳴

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

現省超過2000元！八色烤肉開賣和牛龍蝦套餐下殺5折　8月限定

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

退休中將羅文山侵占政治獻金838萬僅判2年　檢方上訴遭駁確定

瞞妻和老闆！三級警戒送3萬個便當　他73天玩命：萬華沒欠任何人了

「綠帽癖」潛伏社群網站　老玩家曝：近萬人熱愛「NTR」

生活熱門新聞

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

打2劑高端疫苗！　二期受試者曝「身體狀況」

男友逼素顏下樓拿外送！年輕妹推一把摔爛PS5

張本智和輸球「在全場亂吼」！日網轟：沒水準

郭婞淳澄清也無法滅火！律師揪教練「賽後1幕」

疫苗荒「恐打不到第二劑」！AZ、莫德納僅剩216萬劑

親曝隔離現況！羅嘉翎「曬1張照」網友又暈了

羅嘉翎甜站楊勇緯身邊！網見身高差暴動

「大量降雨沒完沒了」防致災　最劇3天時間曝

快訊／死亡連兩天+0！今日新增16例本土、2境外

更多熱門

相關新聞

威力彩頭獎明衝9.2億！4星座財運最旺　中獎撇步搶先看

威力彩頭獎明衝9.2億！4星座財運最旺　中獎撇步搶先看

威力彩連續34期槓龜，頭獎飆到9.2億，明（28）日晚間開獎，清水孟國際塔羅小孟老師點名４星座最容易中獎，牡羊座財運最旺。

「佔有慾爆棚星座」Top 3

「佔有慾爆棚星座」Top 3

第1讓人想不到！最會搞曖昧3星座男

第1讓人想不到！最會搞曖昧3星座男

屁孩男友星座排行　女友嘆：「我在帶小孩嗎！？」

屁孩男友星座排行　女友嘆：「我在帶小孩嗎！？」

這5星座「想你，卻不找你」原因曝光！

這5星座「想你，卻不找你」原因曝光！

關鍵字：

射手座獅子座天蠍座金錢觀戀愛

讀者迴響

熱門新聞

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

林昀儒3比4惜敗中國球王樊振東

球王風範！樊振東讚賞林昀儒：我贏得艱辛

4生肖、4星座中9.2億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面